Maskenin Acilen Değiştirilmesi Gereken Durumlar Açıklandı!

Maskenin acilen değiştirilmesi gereken durumlar belli oldu. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Yavaş, maske kullanımına ilişkin oldukça kritik uyarılarda bulundu. Doktor Yavaş tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Maskenin Acilen Değiştirilmesi Gereken Durumlar Neler?

Maske takmak, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında oldukça önemli bir role sahip. Peki, maskelerin hangi durumlarda acilen değiştirilmesi gerekiyor? Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sibel Yavaş, maske kullanımı hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Açık havada insanların biraz daha rahat olduğunu söyleyen uzman doktor Sibel Yavaş, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Burada yapılan yanlışlardan bir tanesi park ve bahçelerde insanlar yan yana oturuyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Uygun mesafeyi mutlaka korumamız lazım. Aşılansak da aşılanmasak da bu tedbirleri hiçbir şekilde gevşetmemiz lazım ki, bu yüksekliği kırabilelim" şeklinde konuştu.

Dr. Yavaş, "Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu tamamen kaplayacak şekilde kullanılmalı, ıslandığı ya da nemlendiği zaman değiştirmeliyiz. Bu 3-4 saatlik bir durum. Cerrahi maskenin ömrü o kadardır. Bu süreç sonunda yenilememiz gerekiyor. Yüksek sesle konuşuyorsak, nemlenip ıslanıyorsa hemen değiştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 27 Şubat - 5 Mart dönemini kapsayan haftalık koronavirüs haritasında yer alan verilere göre vaka sayılarının nüfusa oranla en yüksek olduğu kentler arasında Tokat da yer alıyor. Tokat'ta geçtiğimiz hafta vaka sayısı 100 binde 166,50 olurken bu hafta ise 228,82 oldu. Doktor Yavaş, kentteki COVID-19 vaka durumuna dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Tokat'ın kırmızı bölgeden çıkması için kurullara uyulması gerektiğinin altını çizen Dr. Sibel Yavaş, "Herkesin önce kendi sağlığını, sonra çevresindekilerin sağlığını korumak için düzenli ve uygun bir maske kullanması, gerektiğinde maskenin değiştirilmesi, el hijyenine dikkat etmesi ve uygun sosyal mesafeyi korumak lazım. Gereksiz bir şekilde kalabalık oluşturmamak adına cadde ve sokaklarda kısa sürede işlerini halledip evlere dönülmesini öneririm" şeklinde konuştu.

Koronavirüs Risk Haritası Ne Zaman Güncellecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün (15 Mart 2021) Kabine toplantısı yapılacak. Toplantı gündeminin ilk sırasında ise koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve normalleşme süreci yer alıyor. Bugün ayrıca illere göre risk durumu haritası güncellenecek. Böylece illerin risk seviyesine göre tedbirler sıkılaştırılacak ya da hafifletilecek.