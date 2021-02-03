Mass Effect Legendary Edition Çıkış Tarihi Duyuruldu

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından da yayınlanacak olan Mass Effect Legendary Edition, 8 Kasım 2020 tarihinde duyurulmuştu. Orijinal üçlemenin yenilenmiş versiyonlarını barındıran paket, PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One geliştiriliyor ve geriye dönük uyumluluk ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de oynanabilecek. Yapılan yeni duyuru ile Mass Effect Legendary Edition çıkış tarihi netlik kazandı.

Oldukça büyük bir hayran kitlesi olan orijinal üçlemenin ilk oyunu, 2007 yılında Xbox 360 için çıkmıştı. Komutan Shephard rolünde olduğumuz seri oyunlarında, Reapers adı verilen düşman ırkı ile savaşıyor ve galaksiyi kurtarmak için büyük bir mücadele veriyorduk. Rol Yapma Oyunu ögelerine bağlı olarak seçimleriniz her bir göreve, diğer karakterler ile olan ilişkinize ve savaşın sonucuna etki ediyor. Hatta bu kararların diğer oyunlara taşınması ile genel olarak galaksinin kaderini de etkileyecek. Shephard özelleştirmelerinin de bulunduğu üçlemede, karakterinizin dış görünüşünü değiştirebildiğiniz gibi simgesel Femshep ile oynamayı da tercih edebiliyorsunuz.

Mass Effect Legendary Edition, bütün oyunlara ek olarak promosyon silahları, zırhlar ve paketler dahil olmak üzere kırkın üzerinde indirilebilir içerikleri tek bir pakette sizlere sunacak. Bunların yanı sıra 4K UHD ve HDR desteği ile iyileştirilmiş modeller, gölgelendirmeler, görsel efektler, ışıklandırma, alan derinliği ve tam çözünürlüklü ses olmak üzere teknik anlamda bir hayli gelişmiş olacak. İlk oyun için ekstradan geliştirilmiş nişan alma ve ses efektleri, silah dengelemesi ve daha pek çok oynanış geliştirmelerinin de söz konusu olduğunu söyleyelim.

Mass Effect Legendary Edition Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Bu sürümün PC versiyonunda ekstradan 21:9 monitör desteği ve DirectX 11 uyumluluğu sunulacak iken konsollarda ise kalite ile kare hızı arasında seçim yapabileceğiniz performans modu seçenekleri olacak.

Electronic Arts ve BioWare tarafından yapılan duyuru ile Mass Effect Legendary Edition 14 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulacak. Duyuruya özel olarak yayınlanan fragmanına ve resmi sistem gereksinimlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Mass Effect Legendary Edition En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX-8350

İşlemci (Intel): Core i5 3570

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı (AMD): Radeon 7970 / R9280X

Ekran Kartı (NVIDIA): GTX 760

DirectX: 11 uyumlu

Sabit Disk Boş Alanı: 120 GB

Mass Effect Legendary Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri