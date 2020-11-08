Mass Effect Legendary Edition Resmi Olarak Duyuruldu

Bildiğiniz gibi dün N7 Günü'ydü. Bu özel günde BioWare tarafından önemli duyuruların yapılması bekleniyordu ki bunların arasında Mass Effect Legendary Edition da vardı. Beklenen ise sonunda oldu. Electronic Arts ve BioWare tarafından Mass Effect Legendary Edition duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Mayıs ayı içerisinde Electronic Arts tarafından analistlere ve yatırımcı düzenlenen finansal konferans sırasında, önümüzdeki on bir ay boyunca on dört kadar oyunun satışa sunulacağını ve içlerinden bir tanesinin de 'EA HD oyunu' olacağını belirtmişti. Bu açıklama sonrasında elbette iddiaların da önünü alamamıştık. VentureBeat sitesinden Jeff Grubb ki kendisinin ortaya attığı raporların çoğunun doğru çıktığını söyleyelim, bahsi geçen 'EA HD oyunu'nun Mass Effect Trilogy olduğu söylenmişti.

Son olarak geçtiğimiz aylarda bir Podcast yayına katılmış olan Grubb, burada yaptığı açıklama ile Mass Effect: Legendary Edition koleksiyon paketinin Mass Effect yüzünden ertelenmiş olduğunu ve 2021 yılında satışa sunulacağını söylemişti. Ne Electronic Arts ne de BioWare tarafından herhangi bir teyit veya yalanlama açıklaması yapılmadığı için gerçekten ertelenip ertelenmediğini kesin olarak bilmiyoruz ama Mass Effect Legendary Edition bugün N7 Günü sırasında en nihayetinde resmi olarak duyuruldu.

Mass Effect: Legendary Edition Geliyor!

Electronic Arts ve BioWare tarafından resmi olarak duyurulan Mass Effect Legendary Edition, 2021 yılının İlkbahar aylarında PC, PlayStation 4 ve Xbox One ve ileriye dönük uyumluluk ve geliştirilmeler ile PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulacak.

Verilen detaylara göre Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarının yenilenmiş versiyonlarını içerecek. Her bir oyun iyileştirilmiş dokular, gölgelendirmeler, modeller, efektler, son derece keskin çözünürlük, daha hızlı kare oranları ve görsel geliştirmeler gibi teknik özellikler de barındıracak.

Dahası ise her üç oyunun ana senaryolarına ek olarak, çıkışlarından sonra yayınlanan indirilebilir içerikleri, terfi silahları ve zırhlarını da içerecek ve tümüyle 4K UHD için en iyi hale getirilecek.

Merak edilen yeni detayların 2021 yılı içerisinde açıklanacağı Mass Effect Legendary Edition için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

Yeni Mass Effect Oyunu da Duyuruldu

N7 Günü sırasında, Mass Effect Legendary Edition dışında daha önceden söylentilerini duyduğumuz yeni Mass Effect oyununun da duyurusu yapıldı.

Hatırlatma yapmak gerekirse, geçtiğimiz yılın Kasım ayı içerisinde Jason Schreier tarafından BioWare stüdyosundaki kaynaklarından gelen bilgiye göre sıradaki Mass Effect oyununun Edmonton ofisinde Mike Gamble yönetiminde geliştirilmeye başlanmış olduğunu söylenmişti. Ne var ki bu bilgi bugüne kadar teyit edilmemişti.

BioWare Genel Müdürü Casey Hudson tarafından yapılan açıklamaya göre, tecrübeli bir ekip ile yeni Mass Effect oyunu geliştiriliyor. Ne var ki şu an projenin başlangıç aşamasında olunduğu için herhangi bir bilgi verilemiyor. Ancak sonuç olarak Mass Effect: Andromeda sonrasında ilk detaylarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekleyeceğimiz bir Mass Effect oyunumuz daha olacak.