Söylentiye Göre Mass Effect: Legendary Edition Seneye Ertelendi

Oyun dünyasının en değerli serilerinden olan Mass Effect, mevcut nesilde Mass Effect: Legendary Edition adıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Portekiz menşeli perakendeci Gaming Replay tarafından da listelenmişti. Görünüşe göre Mass Effect: Legendary Edition seneye ertelendi.

BioWare tarafından geliştirilmiş olan orijinal Mass Effect üçlemesinin ilk oyunu, 2007 yılında Xbox 360 için çıkmıştı. Komutan Shephard rolünde olduğumuz seri oyunlarında, Reapers adı verilen düşman ırkı ile savaşıyor ve galaksiyi kurtarmaya çalışıyorduk. Rol Yapma Oyunu elementlerine bağlı olarak diyalog seçenekleri sunuluyor ve hatta Paragon ve Renegade cevapları arasında tercih yapabilmek mümkün oluyordu.

Oyun dünyasında büyük bir etki bırakmış olan bu efsanevi üçlemeyi henüz oynamamışsanız, elinize önemli bir fırsatın geçeceğini söyleyelim. Mayıs ayındaki Electronic Arts finansal konferansı sonrasında çıkan raporlar ve söylentiler ile varlığını sürdüren Mass Effect üçlemesinin yenilenmiş versiyonunun duyurulması halen bekleniyor. Son olarak bir Podcast yayını sırasında VentureBeat sitesinden Jeff Grubb tarafından Mass Effect: Legendary Edition adıyla satışa sunulacağı söylenen üçleme hakkında yeni haberler de gelmeye devam ediyor.

Söylenti: Mass Effect: Legendary Edition Seneye Ertelendi

Mass Effect: Legendary Edition ile ilgili olarak esasen Ekim ayı içerisinde resmi bir duyurunun yapılması bekleniyordu. Ancak duyuru için bir süre daha bekleyecekmişiz gibi görünüyor. Öyle ki yine VentureBeat sitesinden Jeff Grubb, yayınladığı yeni rapor ile koleksiyon paketinin daha duyurulmadan 2021 yılına ertelendiğini söylüyor.

Geliştirilme sürecinden haberdar olan kişiler ile iletişim kurmuş olan Grubb, erteleme kararının nedeni orijinal Mass Effect oyunuymuş. Detaylara inecek olursak, görsellik ve oynanış olarak Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarının geliştirilmiş versiyonlarının kalitesine henüz ulaşamamış ve mevcut haliyle yeni oyuncular üzerinde olumsuz yönde etki bırakacağı düşünülüyormuş. Bu nedenle de, olması gereken kaliteye ulaştırabilmek amacıyla Mass Effect: Legendary Edition için bir erteleme kararı alınmış.

Jeff Grubb, aynı raporda Mass Effect 3 ile ilgili önemli bir bilgiye de yer vermiş. Buna göre oyunun çok oyunculu modu koleksiyon paketinden çıkartılacakmış. Diğer bir deyişle bu oyunda sadece ana senaryo sunulacak ama her üç oyun için yayınlanan tüm indirilebilir içeriklerin mevcudiyeti konusunda bir değişiklik yok. Eksiksiz olarak hepsine erişim sağlayabileceksiniz.