Mass Effect Trilogy Remastered Geliyor Olabilir

Mass Effect hiç şüphesiz ki oyun dünyasının en güzel serilerinden bir tanesi olarak sayılıyor. Orijinal üçleme ile bir iz bırakan seriyi mevcut nesilde yeniden görmeyi umut ediyoruz. Zaten bununla ilgili söylentiler de geçtiğimiz zaman içerisinde sık sık karşımıza çıkmıştı. Ne var ki ne Electronic Arts ne de BioWare stüdyosu bizleri heyecanlandıracak bir imada dahi bulunmamıştı ama beklediğimiz duyuru en nihayetinde gelecekmiş gibi görünüyor. Amerika menşeli yayıncı son finansal konferansında umutları yeşerten bir açıklama yaptı.

Düzenlediği yeni finansal konferansında Electronic Arts, 2021 finansal yılının sonuna kadar on dört oyun satışa sunmayı planladıklarını doğruladı. Üst Yönetici Andrew Wilson, bahsi geçen on dört oyundan bir tanesinin de EA HD title olduğunu söyledi. Ne var ki bunun başka bir HD Remaster oyun olup olmadığına açıklık getirilmiş değil. Bununla birlikte Wilson, bu konu hakkında daha fazla bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

Peki bu bahsi geçen EA HD title ne olabilir? Şimdilik bir tahminde bulunmak zor ama Mass Effect serisi ile alakalı bir şey olması elbette isteniyor. Finansal konferansın ardından hem Twitter hesabı üzerinden hem de yazarlık yaptığı VentureBeat sitesi üzerinden bir açıklama yapan Jeff Grubb ki kendisi Jason Schreier gibi isabetli bilgiler aktarmasıyla ünlüdür, EA HD title'ın Mass Effect Trilogy Remastered olduğuna işaret etti. Bununla birlikte, dediğine göre Switch için de satışa sunulmasını beklemememiz gerekiyormuş. En azından ilk etapta böyle bir şey olmayacakmış.

