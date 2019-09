Mastercard Alışveriş İstatistiklerini Yayınladı: "En Bonkör Türkler"

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeye ait yılbaşı hediyesi alışverişi tercihlerini ve istatistiklerini yayınlayan Mastercard, ilginç verileri ortaya koydu.

18 ülkede hediye alışverişi tercihlerini yayınlayan Mastercard, ülkeler arası bazı farklılıkları ortaya çıkarmış oldu.

Yapılan araştırmaya göre göre ülkemizde hediye alımı Eylül aylarında hız kazanıyor ve Aralık ayında zirve yapıyor. Her altı kişiden biri hediye alışverişine üç ay önceden başlarken, her on kişiden dördü ise bu alışverişleri son ana bırakıyor. Hediyeleri erken alanların bir kısmı bunu masrafları aylara bölmek için yaparken, bir kısmı ise hediyelerin tükenmemesi veya indirimin bitmemesi için erkenci davranıyor.

İngilizler Erkenci, Ruslar Son Dakikacı

Araştırmaya katılan Türklerin yüzde 7'si alışverişlerine Ekim ayında başlarken, yüzde 30'u Kasım ve yüzde 42'si Aralık ayında başlıyor. Bununla birlikte İngilizlerin yüzde 40'ı alışverişlerini Ekim ayına kadar tamamlıyor ve yalnızca yüzde 25'i Aralık ayına bırakıyor. Bununla birlikte Rusların yarısından fazlası alışverişi Aralık ayına bırakıyor.

En Bonkör Türkler, En Hesaplılar Rus

Yapılan araştırmalar Türklerin yüzde 20'sinin hediye için 600 TL, diğer bir yüzde 20'lik diliminin 1,200 TL harcadığını gösteriyor. Bununla birlikte hediye harcamaları için 3,000 TL civarında harcama yapan yüzde 22'lik bir kısım da bulunuyor. Türkiye'de ortalama bir kişinin yılbaşı hediyesi için yaptığı alışveriş 4,300 TL civarında.

Bununla birlikte bu tutarlar Almanya ve Fransa'da 3,500 TL, İtalya'da 3,700 TL, İngiltere'de 3,350 TL ve Rusya'da 2,500 TL olarak açıklanıyor.

Obje Yerine Seyahat ve Eğlence

Son yıllarda obje hediye etmek yerine bir deneyim hediye eden ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Türklerin neredeyse yarısı, yeni yılda yurt içi ve yurt dışı seyahat planlıyor. Bununla birlikte yine katılımcıların neredeyse yarısı erkenden konser bileti ve gezi aktiviteleri ayarlamaya çalışıyor