MasterCard Kullanan Bankalar Artık Kripto Hizmeti Sunabilecek

MasterCard kullanan bankalar kripto konusunda daha şeffaf adımlar atabilir. Kripto para cüzdanı Bakkt ile bir anlaşma imzalayan Mastercard, bu ortaklık sayesinde tüketicilere genişletilmiş bir deneyim yaşatacak.

MasterCard, bankaların, satıcıların ve ağındaki diğer kişilerin kripto para birimi avantajları sunmasına olanak tanıyan büyük bir değişikliği duyurdu. Değişiklik, kriptonun hızla büyüyen ana akım çekiciliğinin ve dijital para birimini ortalama bir kişinin edinmesini kolaylaştıran platformların kullanıma sunulmasının altını çiziyor.

Yeni fırsat, MasterCard ile kripto para birimi etrafında dönen bir platform olan Bakkt arasındaki bir ortaklığı ele alıyor ve düzenli olarak kullanıma sunulan yeni dijital varlıklar sayesinde mümkün oluyor.

Bu ortaklık kapsamında MasterCard, ağını farklı kripto para birimi yeteneklerine hızlı erişimle donatarak bir hizmet olarak kripto sunabileceğini söylüyor.

Örneğin bu yeni fırsat, MasterCard'ın ortaklarının, birçok kredi kartı şirketinin bonus puanlar sunduğu gibi, ödül olarak kripto para birimi sunmasına olanak tanıyor.

Ayrıca yeni fırsat, tüketicilere kripto markalı kredi ve banka kartları, kripto satın almak, tutmak ve satmak için Bakkt destekli kripto cüzdanları ve daha fazlasını sunmanın yolunu açıyor.

MasterCard kullanan bankalar kriptoya mı geçiyor?

MasterCard Dijital Ortaklıklar Başkan Yardımcısı Sherri Haymond yaptığı açıklamada, çok çeşitli ödeme çözümleri sunmak istedklerini aktardı ve yeni ortaklık hakkında şunları söyledi:

Mastercard, her gün daha fazla seçenek, değer ve etki sağlayan çok çeşitli ödeme çözümleri sunmaya kendini adamıştır. Bakkt ile birlikte ve ilkeli inovasyon yaklaşımımıza dayanarak, ortaklarımızı yalnızca dinamik bir dijital varlık seçenekleri karışımı sunma konusunda güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda farklı ve ilgili tüketici deneyimleri sunacağız.

Karar, en dikkate değer olanı Bitcoin ile kripto para birimlerine artan yatırımcı ilgisinin ortasında geldi. Erken dönemde yaşanan kripto piyasası çöküşüne rağmen, dijital varlıklar çok popüler olmaya devam ediyor ve bazıları, gelecekteki ekonominin önemli bir parçası olabileceğine inanıyor.

PayPal da dahil olmak üzere çeşitli derecelerde kripto desteği sunan birkaç önemli platformla, karmaşık madencilik teçhizatları ve cüzdanları kurma günleri büyük ölçüde sona erdi. Bu sayede hem güvenilir hem de kolay bir şekilde kripto dünyasına adım atmak mümkün oldu.