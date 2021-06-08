Mastercard Maskeleme Teknolojisi Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Mastercard Maskeleme Teknolojisi, ülkemizde ilk kez kullanıma sunuldu. E-ticaret alışverişlerinde hem tüketiciyi hem de işletmeyi koruyan Mastercard'ın "Tokenization" olarak isimlendirilen teknolojisine ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Mastercard Maskeleme Teknolojisi Nedir, Ne İşe Yarıyor?

Türkiye'de Mastercard ve Garanti BBVA iş birliği ile kullanıma sunulan Tokenization isimli teknoloji, Türk kart sahiplerinin, yurt dışı kaynaklı web sitesi ya da mobil uygulamalarda kartlarını kaydederek yapacakları dijital abonelik ve ödeme işlemlerinde kart numarası yerine oluşturulan kart maskesinin (token) saklanmasını sağlıyor.

Mastercard tarafından kullanıma sunulan teknoloji sayesinde gerçek kart bilgisine yalnızca ilgili banka tarafından ulaşılabiliniyor. Tokenization ile birlikte saklanan kartların hangi iş yerinde kayıtlı olduğunun bilgisi ve yönetimini banka uygulamaları üzerinden kart sahiplerinin kontrolüne sunuluyor.

Maskeleme teknolojisi, hassas verilerin "token" ismi verilen rastgele ve benzersiz bir değer ile ifade edilmesidir. Söz konusu teknoloji, gerçek kart bilgileri yerine token'lar oluşturarak iş yerlerinde kayıtlı kart verilerinin korunmasına olanak sağlıyor.

Garanti BBVA kullanıcıları, artık BonusFlaş uygulaması üzerinden söz konusu hizmete erişebilir ve Mastercard logolu kartlarının uluslararası platformlardaki kullanımını kontrol edebilir. Kullanıcılar, uygulamadaki "Üyeliklerim" bölümü üzerinden Mastercard logolu kredi kartlarının ödeme için hangi yurt dışı platformunda veya iş yerinde kayıtlı olduğuna göz atabilir. Kullanıcılar, bu işlemin yanı sıra istedikleri kartı uygulama üzerinden ödemeye açıp kapatabilir veya değiştirilebilir.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, "Garanti BBVA olarak kredi kartı sahiplerinin alışverişleri ve kart bilgileriyle ilgili her zaman şeffaf olmayı, harcamalarının kontrolünü kolay bir şekilde yapabilmelerini fazlasıyla önemsiyoruz" dedi ve şu ifadeleri kullandı: