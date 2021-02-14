Mat Siyah PS5 Geliştirip Sony'ye Meydan Okudular: Hadi Dava Açın

Mat siyah PS5 ile Sony'ye meydan okuyan Kanadalı aksesuar üreticisi, "Hadi bizi dava edin" diyor. Dbrand tarafından geliştirilen kaplama sayesinde PS5'i karanlık moda geçirebilirsiniz.

Sony, Haziran 2020'de PS5 oyun konsolu tasarımını paylaşınca sosyal medyada büyük etki yarattı. Bazıları görünümü beğendi, bazıları ise klasik buldu. Ancak şimdi aksesuar perakendecisi Dbrand, PS5 için mat siyah kaplama satmaya başladı.

PS5 için mat siyah bir kaplama duyuran Kanadalı şirket ayrıca Sony'yi kışkırtarak dava açmasını istiyor. Dbrand tarafından paylaşılan mesajda "bizi dava edin" gibi çarpıcı ifadeler yer alıyor.

Bilmeyenler için; PlateStation5 adlı bir şirket, Sony'nin yasal işlemiyle tehdit edildikten sonra adını değiştirmeye ve PS5 görüntülerini kaldırmaya zorlanmıştı. Ayrıca Sony'nin baskısıyla siparişleri iptal edip projeyi durdurma kararı almıştı. Dbrand'ın "kışkırtma" merakı da bu olayı takip ediyor.

Sony mat siyah PS5'e dava açar mı?

PS5 için yeni bir "Darkplates" serisi piyasaya sunan Dbrand, bu modellerin tamamen yasal olduğunu belirtiyor. Mat siyah plakaların üzerinde yer alan küçük mikro desenleri, Sony'nin orijinal düğme şekillerinden farklı olduğu için tamamen yasal.

Kanadalı şirket tarafından sunulan Darkplates isimli serinin kaplamaları 50 dolardan başlıyor, ancak ilkbaharın sonlarına kadar satılmayacağı belirtildi.

Dbrand, Sony tarafından açılması muhtemel olan dava için oldukça emin görünüyor. Davadan hızlıca çekilen PlateStation5'in aksine, Dbrand'ın davayla gerçekten savaşmaya hazır olduğunu söylemek mümkün.

Üçüncü taraf şirketlerin bu tarz aksesuarları daha fazla devam ederse Sony'nin farklı PS5 renkleri çıkarmaya başladığını görebiliriz. Ancak mevcut iki tonlu PS5 talebini bile zar zor karşılayan Sony'nin öncelik listesinde böyle bir hamle olup olmadığı bilinmiyor.

Geçtğimiz dönemde Sony, PS5 satış miktarını da açıklamıştı. Yeni konsol, 13 Kasım 2020'de piyasaya sürülmesinden sonra 4.5 milyon satış rakamına ulaştı. Ayrıca aynı dönem içerisinde 1,4 milyon PlayStation 4 ünitesi sevk edilerek geçen yıla göre yüzde 77 düşüş yaşandı.

Darkplates kaplamaları Sony ve Dbrand arasında hukuki bir anlaşmazlığa yol açarsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.