Mate 20 Pro, Android Q Beta Listesine Geri Döndü

Huawei Mate 20 Pro kullanıcılarını sevindirecek bir haberimiz var. Geçtiğimiz haftalarda Android Q Beta programından çıkartılan Huawei, yeniden beta programına dahil edildi.

Mate 20 Pro, Android Q Beta Listesinde

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz haftalarda Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etmiş; Intel, Qualcomm ve Broadcomm gibi çip üreticileri de Çinli şirketle ticari ilişkilerini askıya aldıklarını duyurmuştu. Bu kararların ardından Çinli teknoloji devi Huawei’yi yaptırım listesine aldığını duyuran ABD, Çinli şirkete karşı aldığı ticari kısıtlamaları 90 gün boyunca ertelemişti. Şimdi ise Google, Huawei Mate 20 Pro'yu Android Q Beta programına dahil etti.

Huawei şu anda Google'ın Android Q beta listesinde bulunmakta ve Android Q Beta'yı yüklemek için gerekli dosyalara erişim bulunmakta. Google ile Huawei arasındaki buzlar erimeye başladı gibi gözüküyor. Gelecekte Google'ın nasıl bir karar alacağı gizliliğini korumakta. Konu hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Google'ın Mate 20 Pro'yu Android Q Beta programına alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google ile Huawei arasında buzlar erimeye başladı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!