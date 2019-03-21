Mate 20 Pro, Cebinizdeki Antrenör Olacak!

Huawei Mate 20 Pro, üstün teknik özelliklerinin yanında kişisel gelişiminize de oldukça etki eden bir akıllı telefon. Hayatımızda günden güne teknoloji nedeniyle tembelleşirken, bu durumun negatif etkilerini yavaş yavaş bedenimizde hissetmeye başladık. Özellikle gün boyu oturarak çalışan ya da çok daha az hareket halinde olan insanlar, belli bir süre sonra önemli sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen Huawei ise oldukça işlevsel olduğunu düşündüğüm bir sağlık uygulaması geliştirmiş. Uygulama; kilo ve nabız gibi bilgilerin dışında Huawei’nin akıllı bileklikleri yardımıyla uyku takibi de yapabiliyor. İlk olarak sizi tanımak amaçlı boyunuzu, kilonuzu ve yaşınızı size soruyor. Daha sonrasında ise hedeflediğiniz yere varabilmeniz için sizi yönlendiriyor.

En çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi de telefonda antrenman kaydı yaptığımda, bunun GPS verisinin saklanması ve sonrasında bunu inceleyebilmek oldu.

Eğer Huawei Watch GT ya da Huawei Band 2 kullanıyorsanız bu uygulama çok daha işlevsel hale geliyor.

Genel olarak baktığımızda Huawei’nin sağlık uygulaması, sizin cebinizdeki antrenörünüz olmaya aday. Size özel olarak ürettiği antrenman planları ve yaşam koçunuz olmasıyla gerçekten dikkat çektiğini söylemek lazım.