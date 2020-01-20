Mate 30 Pro Türkiye Sayfası Yayında! Fiyatı Ne Olacak?

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Mate 30 Pro'nun Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Akıllı telefonun Türkiye sayfası yayına alındı. Gelin hep beraber Mate 30 Pro'nun özelliklerine bakalım.

Mate 30 Pro Türkiye Sayfası Açıldı

Huawei, Mate 30 Pro'nun Türkiye sayfasını açtı. Yayına açılan sayfada Huawei Mate 30 Pro'nun teknik özellikleri yer almakta. Cihazın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı. Huawei Mate 30 Pro, 6.53 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan kavisli AMOLED ekrana sahip. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan Huawei Mate 30 Pro'da 8GB RAM ve 128GB /256GB dahili depolama alanı bulunmakta. Türkiye'ye hangi depolama alanına sahip modelin geleceği bilinmiyor.

Akıllı telefonun arka tarafında dört adet kamera sensörü yer almakta. Bunlar:1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, f/1.6 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksellik telefoto kamera ve 3B derinlik algılayıcı kamera sensörü.

Cihazın ön tarafında bir adet f/2.0 diyafram açıklığına sahip 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Bu ön kamera sensörü 3B derinlik algılayıcıya sahip. Mate 30 Pro, Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemi ile gelmekte. Akıllı telefonda Google servisleri bulunmamakta.

Mate 30 Pro Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Huawei Mate 30 Pro'nun fiyatının 1099 euro olduğu açıklanmıştı. 1099 euro şu anki kur ile 7.195 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler eklendiğinde fiyat daha da artacak. Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatının 8.000 TL'nin üzerinde olacağını tahmin etmekteyiz. Akıllı telefonun fiyatı resmi olarak açıklandığında sizleri bilgilendireceğiz.