MateBook D16, MateBook X Pro ve FreeBuds 4i Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

MateBook D16, MateBook X Pro ve FreeBuds 4i özellikleri ve fiyatları belli oldu. Tanıtılan yeni ürünler sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. MateBook D16 ayrıca firmanın ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olma unvanına sahip. Cihazların teknik özelliklerine dair merak edilen detaylar haberimizde.

MateBook D16, MateBook X Pro ve FreeBuds 4i Özellikleri ve Fiyatları Neler?

Huawei, yeni MateBook ve FreeBuds ürünlerini tanıttı. Gerçekleşen tanıtım ile beraber cihazların özellikleri ve fiyatları da belli oldu.

MateBook D16 Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: AMD Ryzen 5 4600H

Ekran: 16,1 inç FullView

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

RAM: 8 GB / 16 GB

Depolama: 512 GB NVMe PCIe SSD

Fiyat: 8 GB RAM'li sürüm 6.999 TL, 16 GB RAM'li sürüm ise 7.999 TL

Çin merkezli teknoloji devinin ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı olma özelliğine sahip olan Huawei MateBook D16, yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlandı. 16,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayarın FullView ekranı kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Yüzde 90 oranında ekran gövde oranı sunan cihaz sahip olduğu 4,9 mm çerçeve ile dikkat çekiyor.

Gücünü AMD Ryzen 5 4600H isimli işlemciden alan bilgisayar performans moduna sahip. Tek tuş ile aktif olabilen bu mod sayesinde yüksek performans gerektiren uygulamaların gerektiği hızda çalışmasına olanak sağlıyor. Depolama tarafında ise 512 GB NVMe PCIe SSD yer alıyor.

56 Wh bataryaya sahip olan laptop, 15 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunuyor. SuperCharge özellikli batarya, bilgisayar kapalıyken 10 Watt'a kadar ters şarj teknolojisini destekliyor. Huawei Online Mağazası'nda cihazın 16 GB RAM'e sahip olan sürümü 7.999 TL, 8 GB RAM'li versiyonu 6.999 TL fiyat etiketine sahip.

MateBook X Pro Özellikleri

İşlemci: Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7

Ekran: 13,9 inç on parmak dokunmatik 3K FullView

RAM: 16 GB LPDDR4x 4266MHz

13,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MateBook X Pro, on parmak dokunmatik 3K FullView ekrana sahip. Yüzde 91 oranında ekran gövde oranı sunan laptopta Intel Iris Xe grafikli 11. Nesil Intel Core i7 işlemci yer alıyor. Güncellenen modelde 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM mevcut. 1,33 kilogram ağırlığındaki laptop yalnızca 1 saatlik şarj ile yüzde 78 dolum yapabiliyor. Gömme kamera ve parmak izi okuyuculu güç butonu ile kullanıcı güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

FreeBuids 4i Özellikleri ve Fiyatı

Açık ve kapalı alanlarda 22 dB'e kadar akıllı aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çeken FreeBuids 4i, 200 güne varan stand-by pil süresi sunuyor. Önceki haleflerine kıyasla yüzde 10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip olan kulaklık, taşınabilirlik özelliğiyle ön plana çıkıyor. Tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7,5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sunan kablosuz kulaklık, şarj kutusuyla beraber bu süreleri 22 saate kadar çıkartabiliyor.

Sadece 10 dakika şarjla 4 saat boyunca kesintisiz kullanılabilen FreeBuds 4i, Android ve iOS cihazlarını destekliyor. Bu sayede her iki paltformda da tüm işlevler çalışıyor. Huawei Online Mağazası'nda kulaklığın fiyatı 749 TL olarak belirlendi.