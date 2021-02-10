Matematik Varsayımları Üretebilen Yapay Zeka Geliştirildi

Matematiksel varsayımlar üretebilen yapay zekayla tanışın. İsrailli bilim insanları tarafından geliştirilen bu yapay zeka, yeni matematiksel varsayımlar üreterek matematikçilere meydan okuyor. Halihazırdaki matematiksel bilinmeyenleri de cevaplamasıyla merak uyandırıyor.

Araştırmacılar, matematikçilere meydan okumaya devam eden henüz çözülmemiş bazı problemler de dahil olmak üzere yeni matematiksel formüller oluşturabilen bir yapay zeka tasarladı. Ramanujan Makinesi olarak adlandırılan bu makine, Hintli matematikçi Srinivasa Ramanujan'dan ilham alıyor.

Meşhur irrasyonel sayıların (pi veya e gibi) basamaklarını hesaplamanın yeni yollarını üretmek için tasarlanan Ramanujan Makinesi, matematiğe yeni varsayımlar getirmeyi amaçlıyor. İrrasyonel sayılarla uğraşması, sonsuz sayıda ondalık sayı üretebileceği anlamına geliyor.

İsrailli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, rakamları hesaplamak için bilinen formüllerle başlıyor. Örneğin pi sayısının ilk birkaç bin rakamını hesaplıyor. Bunlardan algoritma veya yeni bir formül tahmin etmeye çalışan makine -eğer başarılı olursa- matematik için yeni bir varsayımı ortaya koyabiliyor.

Matematiksel varsayımlar oluşturan Ramanujan Makinesiyle tanışın

Technion-Israel Institute of Technology'deki bilgisayarlarda çalışan Ramanujan Makinesi, 2019 yılından bu yana bazı varsayımlar üretmeyi başardı. İsrailli ekip de projenin web sitesinden bu varsayımları kamuoyuna açıklıyor. Ayrıca araştırmacılar bunların birçoğunun doğru olduğunu kanıtladılar.

Ancak fizikte bir hayli önemli olan Apery sabiti de dahil olmak üzere bazı konularda başarısız olmuş durumda. Technion-Israel Institute of Technology'deki projeyi yöneten fizikçi Ido Kaminer, “Son sonucu kimse nasıl kanıtlayacağını bilmiyor. Otomatikleştirilmiş varsayımların oluşturulması, insanların varlığından haberdar olmadığı matematik dalları arasındaki bağlantılara yönlendirebilir." ifadelerini kullandı.

Ramanujan Makinesi düzinelerce yeni varsayım keşfetmiş olsa da, daha önce bilinmeyen bir varsayımı tekrar edebileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, irrasyonel sayıların yeni basamaklarının bulunmasının yeni bir varsayım olmayacağını dile getiriyor. Bu nedenle makinenin üretebileceklerinin de bir sınırı var gibi gözüküyor.

Makine, temel sabitler üzerine üretilen yeni varsayımlar sayesinde matematik bilgisine büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Matematikçi George Andrews yapay zekaya ilişkin şunları aktardı: "Yapay zeka sistemlerinde 'matematiksel duygu' oluşturana kadar sadece bize yardımcı olacaklar."