Matematik Zorunlu Ders Olmayacak Mı? Bakan Açıkladı

Deneme tahtasına dönen Türkiye'deki eğitim sistemi, bir kez daha baştan sona yenileniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerde herkesin dikkatini çeken ve tepkilere neden olan bir detay bulunuyordu. Kuruluş tarafından yayınlanan eğitim tasarısında, Matematik seçmeli ders olarak görülürken Din Kültürü dersi zorunluydu.

Çocukların daha iyi bir eğitim almasını isteyen anne ve babalar, Matematik dersinin seçmeli olmasına büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Matematik daha çok kariyer dersi olacak

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; 9. 10. ve 11. sınıflarda ortak ders olarak matematik görülecek. Ancak 12. sınıfta Matematik dersi, daha çok kariyer dersi olarak adlandırılacak. Öğrenciler ise seçmek istedikleri kariyere göre bu dersi alabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada aynen şu ifadelere yer verildi, "Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. 12. sınıfta ise matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Aynı zamanda öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matematikle ilgili entegre bir çok alan bulunmaktadır. 12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkanı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz."

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, yalnızca 12. sınıfta öğrenciler farklı dersler seçebiliyor. Disiplinlerüstü kariyer dersi olarak adlandırılan bu dersler; Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yabancı Dil, Sanat ve Teknoloji ağırlıklı dersler olarak belirlendi. Yeni değişen eğitim sistemi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.