MatePad Pro'nun Uygulama Çoklayıcı Özelliği Yenilendi

EMUI 10’dan beri Huawei’nin kullanıcıların taşınabilir cihazları ile etkileşiminde dikkate değer niteliğinde özellikler sunan App Multiplier (Uygulama Çoklayıcı) MatePad Pro 12.6 ile yenilendi. İşte detaylar!

Huawei MatePad Pro Uygulama Çoklayıcı Yenilendi

İnsanların her zaman iş için tablet aldıklarını iddia ettikleri söylenir, ancak gerçekte aldıkları şey bir video oynatıcıdır. Bunun nedeni, tabletlerin şu anda tuhaf bir yerde olmalarıdır: akıllı telefonlar kadar taşınabilir değiller ve aynı zamanda PC'ler kadar güçlü değiller. Ancak tabletin daha yaygın bir şekilde benimsenmesinin önündeki en büyük engel, yatay modda zayıf kullanıcı deneyimidir. Günümüzde pek çok uygulama bu yönelimi desteklemiyor ve bu da sektörü uzun süredir rahatsız eden bir dizi uyumluluk sorununa yol açıyor. Sonuçta, dikey yönlendirme için oluşturulmuş uygulamaların düzgün bir uyarlama olmadan yatay ekranlarda ne kadar kötü görüneceğini hayal etmek çok kolay.

Peki, bu uygulamalar neden uyarlanmıyor? Bu görünüşte basit yönelim değişikliği, kullanıcı arayüzündeki değişiklikler haricinde çok fazla kodlama içerir. Ayrıca geliştiricilerin dikkate alması gereken onlarca, hatta yüzlerce farklı pencere boyutu vardır. Gereken çaba, sıfırdan yeni bir uygulama geliştirmeye benzer. Bunlar, geliştiricileri uyarlamadan uzaklaştıran ana caydırıcı etkenlerdir. Üreticiler, tabletleri gerçek üretkenlik araçları haline getirmek istiyorlarsa, öncelikle yatay modda ortalamanın altında kullanıcı deneyimiyle ilgili sorunları çözmeleri gerekir.

Bunu ele almak için Huawei, App Multiplier'ı (Uygulama Çoklayıcı) yarattı. Uygulama Çoklayıcı, kullanıcıların tek bir uygulamayı bölünmüş ekran modunda kullanmasını sağlayan benzersiz bir özelliktir. Yatay ekran modunda, sol ve sağ bölünmüş ekranlarda bir uygulamadan farklı bilgiler görüntülenir. Örneğin, bir haber uygulaması kullanırken, okumak istediğiniz makaleyi ekranın sağ tarafında görüntülerken, tüm manşetleri ekranın solunda tutabilirsiniz.Uygulama Çoklayıcı birçok güncelleme gördü. Farklı kullanıcı senaryolarına dayalı olarak, EMUI 10 üzerindeki Uygulama Çoklayıcı, tüm senaryolar için sol-sağ bölünmüş ekran çözümünü uygulamak yerine, kullanıcıların belirli özelliklere tam ekranda erişmesine olanak tanır.

Verimlilik uygulamaları için Uygulama Çoklayıcı, video konferans ve belge düzenleme penceresini tam ekranda, diğer içeriği bölünmüş ekran modunda gösterecektir. EMUI 11'de Huawei, farklı senaryolar için Uygulama Çoklayıcı'yı daha da optimize etti. Kullanıcılar, belgelere göz atarken veya e-posta yazarken, daha fazla verimlilik için bölünmüş ekran ve tam ekran arasında esnek bir şekilde geçiş yapabilir. Tarama veya düzenleme tamamlandığında, içindekiler sayfasına veya menü sayfasına göz atmak için tam ekranı tekrar iki pencereye bölebilirler. Tek yapmanız gereken, iki mod arasında geçiş yapmak için düğmeyi sürüklemektir.

HarmonyOS 2 ile güçlendirilmiş HUAWEI MatePad Pro'da, güncellenmiş Uygulama Çoklayıcı, yatay uygulama deneyimine daha da fazla esneklik ve kolaylık katar. Kullanıcı, tabletle bir uygulamaya göz atarken, uygulamanın her iki yanındaki boş alanları yukarı veya aşağı kaydırarak uygulama arayüzlerinde gezinebilir. Uygulama Çoklayıcı’nın sezgisel ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, kullanıcıların içeriğinde gezinmek için özellikle bir uygulamanın arayüzünde gezinmesi gerekmez. Biri ekranın solunda, diğeri sağında olmak üzere iki bölünmüş pencereyle bir kullanıcı, kilit işlevini açarak, iki tane birden açmış gibi aynı uygulamayı iki pencerede de kullanabilirler.

Örneğin, bir üretkenlik / sohbet uygulamasında kullanıcılar bir pencerede arkadaşlarıyla sohbet ederken diğer pencerede e-posta yazabilir. Veya bir alışveriş uygulaması kullanırken, iki pencereden yararlanarak iki ürün arasındaki fiyatları kolayca karşılaştırabilirler. Şu anda 4 bini aşkın uygulama Uygulama Çoklayıcı’yı destekliyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.

Huawei'nin Uygulama Çoklayıcı, kullanıcıların tabletlerdeki büyük ekranlardan tam olarak yararlanmasını ve tabletlerin yatay modda devrim niteliğinde kullanıcı deneyimleri sunmasını sağlar. Uygulama Çoklayıcı ile HUAWEI MatePad Pro yalnızca daha çok yönlü ve kullanıcı dostu hale getirilmekle kalmaz, aynı zamanda kullanımı da bir zevktir. 12,6 inçlik HUAWEI MatePad Pro, 2. Nesil M-Pencil, Manyetik Klavye ve taşıma kılıfı aksesuarlarıyla birlikte 9.999 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinde satışa sunuldu. Ayrıca vade farksız 4 taksit fırsatı da kullanılabiliyor. MatePad Pro 12.6 ile MateView GT veya Sound Joy satın alan kullanıcılara, yüzde 10 ek sepet indirimi de yapılıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.