Matinee Skin Pack ile Mortal Kombat 11'e Dişi Spawn Gelecek

Mortal Kombat 11 oyununun şimdilik son indirilebilir içerik karakteri Spawn, Kombat Paketi sahipleri için 17 Mart 2020 Salı günü yayınlanacak. Bu karakterin yanı sıra aynı gün oyun ile ilgili yeni bir içerik daha yayınlanacak. Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios, hafta sonunun Final Kombat 2020 turnuvası sırasında Mortal Kombat 11 Matinee Skin Pack duyurusunu gerçekleştirdi.

Bu paketten Kotal Khan ve Erron Black için birer ve Jacqui Briggs için de iki kostüm çıkacak. Bu kostümler Kotal Khan için Osh Tekk Vandal, Erron Black için Swashbuckler ve Jacqui Briggs için Space Marine ve Hellpsawn Jacqui olarak sıralanıyorlar.

Bildiğiniz gibi Spawn, Mortal Kombat 11 oyununun dövüşçü kadrosuna 17 Mart 2020 tarihinde katılacak ama dişi versiyonu da Hellpsawn Jacqui kostümü ile sürpriz bir şekilde dolaylı yoldan oyuna gelecek. Hem de aynı gün.

Sizin de gördüğünüz üzere dişi Spawn görünümü karakterin orijinalinden esinlenilerek oluşturulmuş bir kostüm değil ve Jacqui Briggs'in görünümünü bütünüyle değiştiriyor. Netice olarak da dişi Spawn gerçekten varmış gibi bir izlenim yaratıyor.

Eğer Kombat Paketi sahibiyseniz, Matinee Skin Pack içeriğine ek bir ücret ödemeden 17 Mart 2020 tarihinde erişim sağlayabileceksiniz. Kombat Paketi sahibi olmayanlar ise bu içeriği 24 Mart 2020 tarihinde bağımsız olarak satın alabilecekler.