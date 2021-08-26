Matrix 4 Filminin Adı Belli Oldu
Yapılan bir açıklama ile birlikte Matrix 4 filminin adı belli oldu fakat filme ilişkin bir fragman paylaşılmadı. Peki, Matrix 4 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
Matrix 4 filminin adı resmen açıklandı. Peki, duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Matrix filminin ismi nedir? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Matrix 4 Filminin Adı Duyuruldu: The Matrix Resurrections
Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan The Matrix serisinin dördüncü filminin adı resmen açıklandı. Yönetmenliğini Lana Wachowski'nin üstlendiği Matrix 4 filminin ismi "The Matrix Resurrections" oldu.
Çok sayıda Matrix hayranı tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni film ile ilgili fragman henüz yayımlanmadı. 23 Ağustos tarihinde başlayan CinemaCon etkinliğinde The Matrix Resurrections'ın görüntüleri yayımlanadı fakat paylaşılan görüntüler çevrim içi olarak izlenemiyor.
Spider-Man: No Way Home Fragmanı Çıktı!
Spider-Man: No Way Home fragmanı sonunda Marvel ve Örümcek Adam hayranları ile buluşturuldu. Fragmanın şu an yayımlanmasının ana nedeninin ise izleyicileri merak içerisinde bırakan sızıntı olduğu düşünülüyor.
Deadline ve Gizmodo dahil olmak üzere birçok web sitesi, Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo karakterinin Neil Patrick Harris tarafından canlandırılan bir terapist ile konuştuğu bir sahneyi CinemaCon etkinliğinde izledi.
Neo karakterinin bir kafede Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity karakteri ile karşılaştığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre bu sahnede Neo, Trinity'e "Karşılaştık mı?" şeklinde soru soruyor. 1999 yılının mart ayında vizyona giren filmi izleyen izleyiciler, elbette bu karakterlerin daha önce tanıştıklarını çok iyi bilecektir.
CinemaCon ektinliğinde gösterilen görüntüleri izleyenler yeni Matrix filminin aksiyon dolu sahnelere sahip olduğunu ve filmin başarılı bir sinematografisi olduğunu belirtiyor. Serinin ilk üç filmini Wachowski kardeşler yönetmişti. Paylaşılan bilgilere göre Lilly Wachowski, eğlence sektörüne uzun bir ara veriyor.
Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Çıkış Tarihi Ne Zaman?
The Matrix serisinin yeni filmi 22 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek ve HBO Max isimli popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak. Serinin ilk üç filmini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Oyuncuları
- Keanu Reeves
- Carrie-Anne Moss
- Christina Ricci
- Jessica Henwick
- Ellen Hollman
- Priyanka Chopra Jonas
- Jonathan Groff
- Yahya Abdul-Mateen II
- Neil Patrick Harris
- Jada Pinkett Smith
- Daniel Bernhardt
- Lambert Wilson
- Max Reimelt
- Brian J. Smith
- Telma Hopkins
- Erendira Ibarra
- Andrew Lewis Caldwell
- Ian Pirie
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