Matrix 4 Filminin Adı Belli Oldu

Spider-Man: No Way Home Fragmanı Çıktı!

Spider-Man: No Way Home fragmanı sonunda Marvel ve Örümcek Adam hayranları ile buluşturuldu. Fragmanın şu an yayımlanmasının ana nedeninin ise izleyicileri merak içerisinde bırakan sızıntı olduğu düşünülüyor.