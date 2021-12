Matrix Uyanıyor Unreal Engine 5 Deneyimi Yüklemeye Açıldı (Video)

Matrix Uyanıyor Unreal Engine 5 Deneyimi olarak isimlendirilen yapım Xbox Series X / S ve PlayStation 5 için yüklemeye açıldı. Yapıma ilişkin bir teaser videosu da yayımlandı. Matrix serisini seven izleyiciler için özel bir deneyim sunacak demoya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Matrix Uyanıyor Unreal Engine 5 Deneyimi Nedir, Nasıl İndirilir?

Matrix 4 olarak bilinen Matrix: Resurrections filminin vizyona girmesine sayılı günler kala izleyicilerin heyecan seviyesini önemli ölçüde arttıracak bir gelişme yaşandı. İzleyicilere söz konusu filmden hemen önce özel bir deneyim sunulacak.

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S isimli yeni nesil oyun konsolları için ön yüklemeye açıldı. Yeni Matrix filmini bekleyen izleyiciler, ücretsiz olarak sunulan sinematik ve gerçek zamanlı teknoloji demosunda Unreal Engine 5 ile interaktif hikâye anlatımına göz atabilecek.

Matrix Awakens UE5, Epic Games ve ortaklarının yanı sıra Lana Wachowski'nin de dâhil olduğu orijinal film ekibi üyeleri tarafından oluşturuldu. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un performanslarını içeren yapım, Matrix'in evrenine ilginç bir deneyim ile bakılabilmesine imkan tanıyacak.

Unreal Engine 5'in gücünü gözler önüne serecek olan demo, 9 Aralık tarihinde düzenlenecek The Game Awards isimli etkinlik esnasında aktif hale gelecek. Dolayısıyla popüler film serisinin hayranlarının bu özel yapımı deneyimleyebilmesine çok kısa bir süre kaldı.

Matrix 4 (The Matrix Resurrections) Ne Zaman Çıkacak?

The Matrix serisinin yeni filmi 22 Aralık tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Film sinemaların yanı sıra çıkış tarihinden itibaren 31 gün boyunca HBO Max isimli popüler dijital yayın platformunda yer alacak. Serinin ilk üç filmini Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda Matrix serisinin dördüncü filminin yaş sınırı ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre The Matrix Resurrections isimli yapım 18+ yaş sınırı ile sinemalarda vizyona girecek. The Matrix, The Matrix Reloaded ve The Matrix Revolutions isimli yapımlar da 18+ yaş sınırı ile vizyona girmişti.

Aksiyon ve bilim kurgu ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Lana Wachowski üstlendi. Filmin senarist kadrosunda Lana Wachowski, Aleksandar Hemon ve David Mitchell yer alıyor.