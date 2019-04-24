Mavi Balina Bu sefer Gaziantep’te Can Aldı

Tüm Dünyanın gündemine bomba gibi düşen Mavi Balina oyunu, bu sefer de Gaziantep’te can aldı. İnşaat halindeki bir binada yaşananlar, tüm mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı. İşte haberin detayları.

Polis kayıtlarına göre; Şehitkamil ilçesi Fıstıklı Mahallesi'nde yaşanan olayda S.K. ve P.Ş. isimli genç kızlar, el ele tutuşarak 12 katlı binanın çatısına çıktı ve aşağı atladılar. Olayı gören mahalle sakinleri neye uğradığını şaşırdı.

Mavi Balina her yerde can almaya devam ediyor

Daha önceden de Van’da bir çocuk yine Mavi Balina nedeniyle intihar etmişti. Bu oyun Türkiye’deki birçok yerde hızla can almaya devam ediyor. Bakanlık tarafından alınan önlemlere rağmen oyun, birçok kurban kazanmaya devam ediyor.

Mavi Balina oyununda çocuklardan; kollarını derin olmayacak şekilde kesmelerini, çıplak fotoğraf göndermelerini isteyen kişiler daha sonra bunları koz olarak kullanıyor. Çocukların istenilen şeyleri yapmamaları halinde ailelerinin öldürüleceği söyleniyor. Oyunun sonunda ise çocuktan intihar etmesi isteniyor.

Muhtemelen yine aynı aşamaların yaşandığı Gaziantep vakasında da çocuklar kurtarılamadı. Henüz 15-16 yaşında olan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, bu çocukların yüksek bir ihtimalle Mavi Balina oyunu oynadıklarını tahmin ediyor. Umuyoruz ki bir an önce bu oyun ortadan kaldırılır ve daha fazla intihar vakaları yaşamayız.