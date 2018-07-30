Mavi Balina'dan Sonra Momo Tehlikesi Ortaya Çıktı!

Küçük yaştaki çocukların ölümüne sebep olduğu söylenen Mavi Balina fenomeni sonrasında bir başka tehlike daha belirdi. Uzmanlar Momo adlı yeni oyunun edişe verici olduğunu söylediler.

Mavi Balina, ilk olarak bir tür bilgisayar oyunu olarak tanıtılmış olsa da sonrasında popüler mesajlaşma servisi WhatsApp üzerinden yayıldığı, “oyuna” katılmak isteyenlerin çeşitli görevleri gerçekleştirdikleri ve en sonunda kendini öldürme görevi aldıkları ortaya çıkmıştı. Mavi Balina sebebiyle birçok ülkede küçük yaştaki çocukların canlarına kıydıkları dile getirilirken, bugün bir başka tehlike daha gün yüzüne çıktı.

Mavi Balina gibi WhatsApp üzerinden yayınlandığı söylenen Momo isimli yeni oyunun özellikle Latin Amerika’da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda. Meksika’da internet üzerinden işlenen suçları araştıran polisler önemli bir açıklama yaptı: “Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor.”

Konuyla ilgili açıklamalarını detaylandıran ve Momo için sosyal medya üzerinden kampanyalar başlatan Meksika polisi, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi altında, kullanıcılara Momo'dan uzak durma ve aptalca trendlerin Whatsapp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yaptı.

Oyunun sadece Meksika ya da Latin Amerika ülkeleriyle sınırlı kalmadığını söyleyen bazı uzmanlar Momo’nun, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Nepal’e kadar uzandığını dile getirdiler. İspanyol polis birimlerinin yine sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yayınladıkları hatırlatılırken, polisin konunun ehemmiyetine dikkat çektiği ifade edildi.

WhatsApp Kızı Momo Nedir ve Kimdir?

Son günlerde özellikle Reddit olmak üzere birçok internet sitesi üzerinde en çok konuşulan konular arasında giren Momo, WhatsApp kızı Momo kim ve nedir? başlığı altında hemen aşağıdaki gibi tanımlandı: “İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.”

Japonya’da yapılan bir sergide yer alan “kuş kadın heykeli” adlı eserden alınan bir fotoğrafla birlikte Japonya (+81), Kolombiya (+52) ve Meksika (+57) uzantılı telefonlardan gelen mesajlarla insanlara ulaştığı söylenen Momo oyunu birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor.

Kişisel bilgileriniz çalınabilir

Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor

Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor

Kişilerden zorla para elde edilebiliyor

Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Şeklinde sıralanan zararlar, birçok ebeveyni tedirgin ederken, polis birimlerinin alarma geçmesinin ardından Momo tehlikesinin azaldığı ve yakın zaman sonra bu akımı başlatanların yakalanabileceği söylenenler arasına girdi.