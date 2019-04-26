Mavi Balina Oynayan Çocuklar: "Bağımlısı Olmayız Sandık, Yanılmışız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' oyunuyla ilgili "Google ile işbirliği yapıldı" açıklaması gelirken, oyun yüzünden can veren 14 yaşındaki çocuğun intihardan son anda vazgeçen arkadaşlarının ifadeleri büyük tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ortaokul öğrencisi Sevda E., Van Tuşba'da 2 Nisan'da 'Mavi Balina'dan etkilenerek kayalıklardan atlayarak intihar etmişti. Olay günü polislerce kurtarılan Sevda E.'nin aynı yaştaki yeğeni Suan E. ile sınıf arkadaşları Berfin M. ve Gülcan A.'nın psikolog eşliğinde alınan ifadeleri ortaya çıktı.

"Ölümü Merak Ediyordum"

Suna E. ifadesinde "Bağımlısı olacak kadar aptal değiliz diyerek şubat ayında oyuna başladık. Sevda ile oyuna başlama amacımız babasının ölümünün ardından ölüm sonrası hayatı çok merak etmemizdi. Oyunu bizi bağımlısı haline getirmeyeceğini, bir yerden sonra duracağımızı sanıyorduk. Çok yanılmışız. İlk görevim olarak koluma F57 yazdım. Bunu fark eden arkadaşım 'Mavi Balina' oynadığımı anlayarak beni öğretmene şikayet etti. Ailem okula çağrıldı, bilgi verildi. Oynamayı bıraktım ama Sevda beni yeniden ikna etti. İlk başta ölümü merak ediyordum sonra korktum. Bunu kızar diye Sevda'ya söyleyemedim." dedi.

Gülcan A. ifadesinde şu sözlere yer verdi; "Öğretmenlerimiz bizi uyardı ancak bir şey olmaz diyerek devam ettik. Sonunda oyun bizi içine çekti. Toplu intihara karar verdik. Suna, Sevda ve Berfin'le kayalıklara giderken intihardan vazgeçtim. Berfin de amacının bizi engellemek olduğunu söyledi. Bahaneyle bakkala girip bir kadının telefonundan polisi aradık. Geri dönüp baktığımda Sevda ile Suna yoktu. Koşarak kayalıklara gittik. Sevda'nın yolunu kestim, 'Ben de atlarım' deyince 'hadi gel' dedi."

Son olarak Berfin M. ifadesinde "Birkaç kez atlamaya çalıştı. Eteğinden tuttum ama çok kararlıydı. Yardım istemek için aşağıya indik. Bu sırada Sevda atladı." dedi.

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