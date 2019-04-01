Mavi Balina Oyunu Can Almaya Devam Ediyor

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Berat M. iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu yüzünden intihar etti. Babasına ait av tüfeğiyle banyoda yaşamına son veren Berat'ın intihar etmeden önce Mavi Balina oyununu oynadığı öne sürüldü.

Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana gelen olayda, yerel seçim için oy kullandıktan sonra evlerine dönen aile, oğulları ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Berat'ı banyoda, kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Ailenin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Berat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği saptanan Berat M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Derinkuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bilgisayarda Mavi Balina Oyunu Bulundu!

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Berat'ın bilgisayarında, 'Mavi Balina' adlı oyunu yüklü olarak buldu. Berat M.'nin cep telefonunda ise şiddet içerikli oyunların yüklü olduğu öğrenildi.

Bu konuda aileleri uyarmadan geçmek istemiyoruz! Çocuklarınızın bilgisayarlarını ve telefonlarını sürekli kontrol edin. Eğer çocuğunuzda beklenmedik hareketler var ise konuyu uzmanlara bildirerek yardım alın. Çocuklarınızın bilgisayar başında geçirdiği vakti sınırlandırın.