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Mavi Balina Oyunu Yine Can Aldı

Mavi Balina Kurbanı Genç Kızı 3 Kişi Zor Kurtardı
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Oyun

Van'ın Tuşba ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Sevda E. 'Mavi Balina' oyunu yüzünden intihar etti. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Taşköprü Tepesi'ne çıkan genç kız, bir anda tepeden atladı ve yaşamına son verdi.

Seda'nın intihar ettiğini gören 5 kız arkadaş durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, arkadaşlarının intiharına tanık olan 5 kız çocuğunu ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi’ne götürdü. Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdrüğü Abdurrahman Çohaz tarafından yapılan yazılı açıklamada; Sevda E.’nin intiharının Mavi Balina oyunu nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Çohaz, açıklamasında savcılık tarafından olaya tanık olan 5 kız çocuğundan 3’ünün Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kabul Birimi’ne gönderildiğini açıkladı ve "3 kız çocuğunun, ilk kabul birimine kabulleri yapılmıştır. Süreç içerisinde yapılacak değerlendirilme ile uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklardır. Ölüm olayının, emniyet ve savcılık araştırması sonucunda ‘Mavi Balina’ oyunu nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir" dedi.

Aileler Dikkat!

Çohaz, ailelere "Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir." uyarısında bulundu.

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