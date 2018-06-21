“Mavi Balina” Oyununun Talimatçısı da Yakalandı

Rusya’da bir psikoloji öğrencisi tarafından geliştirilen “Blue Whale” yani “Mavi Balina” isimli oyun, ilk olarak 2015 yılında oyunu oynayanlardan birinin intihar etmesiyle gündeme gelmişti. Oyun 2015’ten bu yana hiç gündemden düşmedi. Çünkü sadece Rusya’da bile Kasım 2015'ten Nisan 2016'ya kadar bu oyun nedeniyle toplam 130 çocuk intihar etti. Türkiye’de de bu oyun yüzünden bazı ölümler yaşanmıştı.

“Mavi Balina” oyunu tam 50 gün sürüyor. Oyunu oynayanlar, kendilerine gönderilen talimatları sırasıyla yerine getiriyor ve son talimat da intihar oluyor. Oyun, tarayıcı tabanlı olmadığı için denetlenemiyor.

Oyunun kurucusu olan 22 yaşındaki Philipp Budeikin, geçtiğimiz yıl 16 çocuğun intiharına yol açmaktan yargılanmış ve 3 yıl hapis cezası almıştı. Ancak Budeikin hapiste olmasına rağmen oyunun, kullanıcıları intihara yönlendirmeye devam ettiği anlaşıldı. Polis bunun üzerine oyundaki mesajların gönderilmesiyle ilgili olarak oyunun bir diğer yöneticisi olan Iya Sidorov’u da tutukladı. Ancak oyundaki talimatların yine de kesilmediği ve gençleri intihara yönlendiren mesajların devam ettiği görüldü. Soruşturmayı daha da derinleştiren polis ekipleri, en sonunda oyundaki talimatları gönderen kişiyi, yani 22 yaşındaki yazılımcı Nikita Nearonov'u yakaladı.

Moskova'da finansal uzman olarak hayli yüksek maaşlı bir işi olduğu belirtilen Nearonov’un, oldukça zeki bir genç olduğuna ve iyi bir aileden geldiğine dikkat çekildi. Polise göre Nearonov, çocuklara ulaşmak için Whatsapp veya Facebook'u kullanmak yerine Rus sosyal medya platformu VK ve Telegram'ı kullanıyordu. Ayrıca Nearonov’un, 40 kişilik bir grupla oyun üzerine toplantılar yaptığı ve 10 çocuğun intiharında önemli rol oynadığı ifade edildi.