Mavi Balina Tehlikesi 48 Hour Challenge ile Devam Ediyor

Facebook, çocukları iki gün boyunca ortadan kaybolmaya teşvik eden 48 Hour Challenge isimli oyun hakkında soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma, 14 yaşındaki bir kızın İngiltere'de ortadan kaybolması üzerine başlatıldı.

İnternette yayınlanan haberlere göre 48 Hour Challenge isimli oyun, oynayanların kayıp olmalarının ardından aile ve arkadaşları durumu ne kadar geç fark ederse oyuncuya o kadar fazla puan kazandırıyor.

İngiltere'de başlayan 48 Hour Challenge isimli oyunun, son günlerde ABD, Kuzey İrlanda ve Avustralya'ya sıçradığı belirtiliyor

Mavi Balina gibi ölümcül risklerle dolu olan bu oyunda, 48 saat boyunca ortadan kaybolmayı deneyen oyuncuları, çeşitli tehlike ve tehditlerin bekleyebileceği, hatta hayatlarının tehlikeye girebileceği ifade ediliyor. Oyun ile ilgili olarak TV haberlerinde uyarı spotları yayınlanmaya başladı. Diğer taraftan sosyal medyayı kullanarak genç oyuncuları teşvik eden 48 Hour Challenge hakkında Facebook da bir araştırma ve soruşturma başlatmış durumda.

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesinin haberine göre, İngiltere'de havaların da soğuyor olmasından dolayı oyuna dahil olan çocukları büyük tehlikelerin bekleyebileceği olasılığı üzerine, ebeveynlerden konuyla ilgili çok dikkatli olmaları istendi.

Çocuk ve gençleri hedeflerine koyan benzer oyunların kaynaklarının hemen kurutulması gerektiği konusunda çeşitli birimler harekete geçmiş bulunuyorlar.