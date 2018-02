Mavi Balina Türkiye'de Bir Can Daha Aldı

Dünya genelinde yüzlerce çocuğun ölümüne sebep olan oyun Mavi Balina, ülkemizde bir can daha aldı. Rus oyun geliştiricileri tarafından hazırlanan intihar oyununun, her ne kadar tasarımcısı tutuklanmış olsa da bilinmeyen sayısız yönetici tarafından oyun dağıtılmaya devam ediliyor.

Her güne yeni bir görev veren oyunun son görevinin oyuncunun hayatına son vermesi olduğu artık kesin olarak biliniyor. Genellikle 18 yaş altı çocukları ele geçiren oyunun, oyuncunun özel bilgilerine eriştiği ve ilerleyen aşamalarda oyuncunun oynamaktan vazgeçmesi durumunda yöneticiler tarafından tehdit edildiği bilinenler arasında.

Ülkemizde de çok sayıda çocuğun ölümüne sebep olan oyun son olarak Bursa'da yaşayan 16 yaşındaki Ahmet'in hayatına mal oldu. Son olarak bu oyunu oynadığı bilinen Ahmet ve Batuhan, sonrasında halı sahaya gittiler ve Ahmet kendini sahanın tellerine asarak hayatına son verdi. Arkadaşının ölümünü gördüğü için sinir krizi geçiren Batuhan ise hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası oyunun oynandığı bilgisayara emniyet güçlerince el konuldu.

50 Bölümü Tamamlamışlar

Ahmet'in evinde bilgisayar olmadığı için oyunu Batuhan'larda oynadığını, bu süreçte de kapıyı hep kilitli tutup ailelerini içeri sokmadıkları biliniyor. Olay günü merhum çocuk arkadaşlarından helallik istemiş hatta halı sahaya sehpa ve iple gitmişler.

Her ne kadar ailenin oyundan olay sonrası haberi olsa da biz buradan diğer ailelere seslenelim, çocuğunuzda göreceğiniz en ufak bir değişiklikte bile tetikte olmalısınız. Hayatını kaybeden çocuklardan daha çok, erken fark edildiği için kurtulan çocuklar var. Her neyle tehdit ediliyorsa önemli olmadığını ve hayatın her şeye rağmen yaşanası olduğunu onlara anlatın. Bir oyun için hayatına son vermek çok saçma gelse de oyun boyu yapılan şantajların çok şiddetli olduğu söylenenler arasında. Sadece bir anlık merakı, çocuğunuzun yaşamını kaybetmesine sebep olmasın!