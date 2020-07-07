Mavi Balina ve Momo'dan Sonra Yeni Tehlike: Mavi Bebek Oyunu

İnternetten, sosyal ağ platformları üzerinden yayılan tehlikeli oyunlara bir yenisi eklendi. Mavi Balina ve Momo gibi çocukların psikolojisini alt-üst edip intihara kadar sürükleyen oyunlara Mavi Bebek (Blue Baby) isimli yeni bir oyun eklendi.

Mavi Balina, Momo'dan Sonra Mavi Bebek

Çocuklara, gençlere yönelik tasarlanan bu oyunların indirme linki bulunmuyor, popüler sosyal ağ uygulamaları aracı olarak kullanılıyor. Linke merak edip tıklayan küçük yaşta oyuncular bir anda kendilerini tehlikeli görevlerin içerisinde buluyor. Yetişkinlerin bile kanını donduracak görevlerle katılımcının psikolojisi bozuluyor, kişi sonunda ya tedavi görmeye başlıyor ya da hayata gözlerini yummuş oluyor. Şimdi ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir oyun daha var: Mavi Bebek (Blue Baby).

Mavi Bebek (Blue Baby) Oyunu Nedir?

Mavi Bebek oyunu banyoda geçiyor. Banyonun karanlık olduğundan emin olduktan sonra ayna karşısında elinizde bebek varmış gibi hayal edip kollarınızı sallamaya başlıyorsunuz. Manipülasyon etkisiyle yaklaşık 15 kez “baby blue, blue baby” dediğinizde hayalinizdeki bebeği hissetmeye başlıyorsunuz. Bu bebek bir süre sonra tırnaklarını kolunuza batırıyor. Bebeği atıp kaçmazsanız annesi “Bebeğimi bana ver” diye sesleniyor. Orada durup bebeği sallamaya devam ederseniz delireceğiniz ve hatta öleceğiniz beyninize işleniyor. Bu oyunda da çocuğun bilgilerine erişilip siber zorbalık yapılabiliyor. Anlık kamera görüntüleri paylaşılabiliyor. Ses efektleriyle çocuğun korkması sağlanıyor. Korkutulan ve manipüle edilen çocuğa da istenilenler yaptırılabiliyor.

Mavi Bebek Oyununun Tehlikeleri (Zararları)

Mavi Bebek oyunu önceki oyunlara göre çok daha tehlikeli çünkü Facebook ve Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla hedef kitleye ulaşılabiliyor. Çocuklara bekleyen tehlikeler uzmanlar tarafından şöyle açıklanıyor: