Mavi Ekran Windows 11'e Geri Dönüyor

Windows 11 ile yapılan ikonik değişikliklerden birisi mavi ekran yerine gelen siyah ekran olmuştu ancak Microsoft tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte mavi ekran Windows 11'e geri dönmeye hazırlanıyor. Peki bu değişikliğin ardında yatan sebepler neler?

Mavi Ekran Windows 11'e Geliyor

Windows işletim sistemine sahip bilgisayar kullanan kişilerin önemli bir kısmı, hayatlarının herhangi bir döneminde mavi ekran hataları ile karşılaşmıştır. 2012 yılında bu ekrana üzgün yüz ifadesi ekleyen Microsoft, 2016 yılında da QR kod eklemesinde bulunmuştu. Şirket Windows 11 ile önemli bir adım atarak, ikonik mavi ekran hatasını siyah ekran olarak güncellemişti. Temelde gördüğünüz şeyler aynıdır ancak arka plan mavi yerine siyah renktedir.

Hata ekranındaki renk değişikliğinin ufak bir detay olduğunu düşünüyorsanız, mavi arayüzün Windows 3.0'dan bu yana kullanıldığını hatırlatmak isteriz. Yani Microsoft, uzun yıllardır süregelen bir gelenekten koparak, farklı bir imaja bürünmeyi hedeflemiş gibi gözüküyordu.

Microsoft tarafından Windows 11 için yayınlanan yeni bir yazılım güncellemesi, kısa süren siyah ekran denemesini geride bırakarak mavi ekranı kullanıcılara getiriyor. Sosyal medyada "ölümün kara ekranı" olarak anılan bu hata penceresi de birkaç aylık denemelerin ardından ortadan kalkmış oluyor.

Güncellemenin şimdilik beta kanalı için yayınlandığını hatırlatmakta fayda var. Başka bir deyişle tüm kullanıcılara sunulması birkaç günden birkaç haftaya kadar geniş bir zaman dilimine yayılabilir. Şirketin bu geçişteki sebebinin ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Peki siz Windows 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni nesil işletim sistemini beğendiniz mi ve bilgisayarınıza yüklediniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.