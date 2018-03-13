Mavi Tikin Açığı Bulundu!

Millet çabuk toplaşın! Size mis gibi trip atmalık, sorun çıkarmalık yeni yöntem buldum!

Hani şu sanırsın kendileri CEO hazretleri, son görülmesi hatta mavi tiki kapalı tipler var ya, hah işte onların fişini çekiyoruz. Bitti öyle cool ayaklar! "Ben çok WhatsApp'a bıkımıyırım dı görmimişim." Artık yemezler! Bu tiplerin mesajlarınızı aslında saniyede okuduğunu sizlere ispatlayacak yeni metot bulundu!. Koşun, WhatsApp yeni güncellemesinde bu açığı kapatmadan hemen deneyin!

Mavi tiki kapalı dahi olsa, karşı tarafın mesajınızı okuyup okumadığını anlamak için sadece ses kaydı göndermeniz yeterli. Çünkü o ses dinlenildiği anda mesajınızdaki tikler maviye dönecek, siz de tepesine dilediğiniz gibi binip, tribinizi atabileceksiniz.

Gördüğünüz gibi pek cool genel yayın yönetmenimizin, mavi tiksiz WhatsApp'ı üzerinden deneyip onayladığımız açık, gayet basit şekilde çalışıyor. Artık sayfalarca döşeyip, tırnaklarınızı yiyerek "Acaba okudu mu" derdine düşmenize gerek yok. Yolla boş bir ses kaydı, bak bakalım o WhatsApp'a giriliyor mu yoksa girilmiyor mu.

Ses kaydının ne olduğunu sorarsa da "Yanlışlıkla oldu, pardon." der geçersiniz. Sonuçta okuyup da cevap vermemek çağımızın 8. ölümcül günahı, siz yanlışlıkla ses kaydı atmışsınız çok mu?