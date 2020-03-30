Mavi ve LC Waikiki, Online Mağazayı Kapattı

Koronavirüsü salgını nedeniyle alışverişleri merkezleri kapatıldı, fiziksel mağazalar yerini online mağazalara bıraktı. Giyim sektörünün önde gelen isimlerinden Mavi ve LC Waikiki, sürpriz bir şekilde internetten alışverişi sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 nedeniyle insanlar eve kapandı, alışverişlerini internet üzerinden yapmaya başladı. Bilindiği üzere gıdadan sonra en çok tüketim giyimde oluyor. Bu zorlu süreçte markaların çoğu online olarak hizmet vermeye devam etse de sektörün iki önemli isminden şaşırtan bir karar geldi. 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de moda sektöründe varlığını sürdüren Mavi ve 50’ye yakın ülkede 1000 mağazası bulunan İstanbul merkezli mağazalar zinciri LC Waikiki, dün itibarıyla online mağazalarını geçici bir süre kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Mevcut siparişlerin müşterilere en kısa zamanda ulaştırılacağı belirtildi.

LC Waikiki, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 18 Mart 2020 tarihi itibarıyla merkez ofislerde çalışanların çoğunluğunu uzaktan çalışma sistemine geçirmiş, 19 Mart 2020 tarihinde tüm mağazaları geçici olarak kapatmış, depo personelinin büyük bir kısmını aynı tarihlerde idari izinli olarak evlerine gönderdiklerini duyurmuştu.

Mavi, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke çapındaki mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerde uzaktan çalışma modeline geçme kararı almıştı. 29 Mart 2020 tarihi itibarıyla hiçbir Mavi çalışanını risk altında bırakmamak için mağazaların ardından online alışveriş sitesi mavi.com'un hizmetine de bir süre ara verme kararı aldıklarını duyurdu.