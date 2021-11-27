Max Payne Definitive Edition mı geliyor sorusu, video oyunu serisinin ilk iki oyunun Steam'de satıştan kaldırılmasının ardından sıkça sorulmaya başlandı. Bu durumun gözetilmesinden itibaren oyuncular arasında Definitive Edition ya da remaster geleceğine dair söylentiler hızla yayılmaya başlandı.

Reddit'te yer alan bir kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition'a benzer şekilde Max Payne'in de Definitive Edition ya da remaster sürümü gelebilir.

Max Payne 3'ün geliştiricisi Rockstar Games, yenilenmiş GTA üçlemesini 11 Kasım 2021'de yayımlamış ve oyuncuların bir zamanlar oldukça dönemin ilerisinde gibi görünen oyunları yeniden deneyimlemesini sağlamıştı.

Rockstar Games, ne yazık ki üçlemenin lansmanın hemen ardından oyunculardan büyük tepki gördü. Oyuncuların memnuniyetsizliği ise grafiklerin kalitesinden ve gerçekten vadedildiği gibi modern hissiyat uyandırmamasından kaynaklıydı.

Max Payne Definitive Edition Yolda Olabilir

Bir Reddit kullanıcısı olan smolgote, birkaç gün önce Max Payne 1 ve 2'nin 4 Kasım'da Steam'de birden çok bölgede kaldırıldığını, oyunların Asya ve Latin Amerika da dahil olmak üzere pek çok bölgede artık mevcut olmadığını belirtti.

Birçoğu, smolgote'tan gelen bilginin ardından durumu GTA üçlemesi üzerinden değerlendirdi. GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın remaster sürümünün yayımlanmasından önce de oyunlar satıştan çıkarılmıştı.

Yirmi yıl önce piyasaya sürülen ve Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Max Payne, zengin hikaye anlatımı ve harika aksiyonlu yapısı ile dönemin en çok dikkat çeken oyunlarından biri olmuştu. Eşsiz anlatımı ve oynanış tarzı ile unutulmaz bir oyun olarak kabul edilen her iki oyunun da remaster sürümünün çıkma ihtimali hem olumlu hem de olumsuz karşılandı.

İddialara olumlu yaklaşanlar, video oyunlarının yenilenmiş sürümlerinin GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın yenilenmiş sürümünden farklı olacağını düşünürken olumsuz yaklaşanlar ise Grand Theft Auto serisinin eski oyunlarının yenilenmiş sürümlerinden çok farklı bir sonucun ortaya çıkmayacağını düşünüyor.

Öte yandan şimdilik Rockstar Games'ten gelen herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna rağmen Rockstar'ın başka bir "Definitive Edition" için hazırlıklarını sürdürdüğü söylentileri hızla yayılmaya devam ediyor.