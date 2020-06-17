Maya Takvimi'nin yeniden çözümlendiği ve dünyanın sonunun bu hafta geldiği söyleniyor. Dünyanın sonu mu geliyor? Dünyanın sonu ne zaman? gibi sorular son zamanlarda en çok aranan kelimeler arasında yer almakta. Maya Takvimi'ne göre dünyanın sonu bu hafta geliyor. Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Maya Takvimi: Dünyanın Sonu Bu Hafta Geliyor!

Forbes'in aktardığı haberde, Maya Takvimi'nin son yorumuna göre dünyanın sonu 21 Haziran 2020'de gelecek. Maya Takvimi'ne göre 2002 yılında dünyanın sonu gelecekti. Hatta bununla ilgili Hollywood filmleri de çekilmişti.

Şimdi ise "Jülyen Takvimi takip edilecek olursa, aslında şu an 2012 yılı içindeyiz ve dünya bir hafta içinde yok olacak" yorumu ortada dolaşıyor.

The-Sun gazetesi, iddiaları Fulbright bursuna sahip genç bilim adamı Paolo Tagaloguin'in tweetlerine dayandırıyor. Bu tweetlerin yanı sıra tüm Twitter hesabı (LinkedIn ve Instagram hesapları da dahil) ortadan silindi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce dünyanın sonu 21 Haziran'da gelecek mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Sitemiz üzerinden en son yaşanan gelişmeleri takip edebilirsiniz.