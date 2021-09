Otonom Gemi Mayflower Atlas Okyanusu'nu Geçmeye Hazırlanıyor

Mayflower Atlas Okyanusu'nu geçmek için gün sayıyor. Kendinden yelkenli Mayflower gemisi, gelecek yıl Atlantik Okyanusu'nun derin sularına dalacak. Araştırma ve keşif için kullanılması planlanan geminin, otonom alanda bir ilki başarması isteniyor.

IBM'in yardımıyla inşa edilen mürettebatsız, otonom gemi Mayflower, Birleşik Krallık'tan ABD'ye gitmek üzere ayrıldıktan kısa bir süre sonra ilk denemesinin başarısız olmasının ardından, gelecek yıl tekrar Atlantik'i geçmeyi deneyecek.

Geminin resmi web sitesinde yer alan bir açıklamaya göre, 7 Eylül 2021'de Mayflower Otonom Gemisi (MAS), test ve bilimsel araştırma programına devam etmek için yeniden başlatıldı. Atlantik Geçişi için bir sonraki girişimin 2022'nin bahar dönemine denk gelmesi planlanıyor.

Denizcilikte kar amacı gütmeyen Promare tarafından oluşturulan gemi yalnızca kendisini yönlendirmek için değil, aynı zamanda bilim adamlarının mikroplastiklerden balinalara kadar her türlü şeyi incelemesi için veri toplamak üzere tasarlandı.

Mayflower, otonom olarak çalışacak şekilde yaratıldı, yani çevresindeki nesneleri algılamak ve kargo gemileri ile balıkçı gemileri arasında güvenli bir şekilde gezinmek için kameralar, radar sensörleri ve makine öğrenme yazılımına sahip. Ayrıca rotada kalmak için GPS de barındırıyor ve zorlu koşulların üstesinden gelmek için dizel jeneratörlü güneş enerjisiyle çalışır.

Geçtiğimiz Haziran ayında Birleşik Krallık'taki Plymouth'tan ABD'deki Plymouth limanına (4,800 km) gitmek için yelken açtıktan üç gün sonra arızalandı ve mühendislik çalışmaları için İngiliz kıyılarına geri getirildi.

Çalışma sonucunda arızanın yazılımla düzeltilemeyen mekanik bir sorundan kaynaklandığı fark edildi ve Mayflower'daki gerçek zamanlı kamera kapatıldı.

Aylarca neyin yanlış gittiğini anlamaya çalıştıktan sonra mühendisler, geminin jeneratörünün metal bir bileşeninin kırıldığını keşfetti. Bu durum dizel yakıtın ekipmandan sızmasına ve düzgün çalışmasını engellemesine neden oldu. Mayflower, temel güç kaynağı olmadan güneş panellerine bağımlıydı ve hızını azaltmak zorunda kaldı. Görev kontrolü, gemiyi topallayarak üsse dönmeye yönlendirdi.

The humans have made some adjustments and I’m back to collecting data about the ocean and sailing through the sea all by myself (with the not-so-secret stowaway @artiehassevenlegs). Soon we will be doing sea trials around the UK. Next year I’ll be back to crossing the Atlantic! pic.twitter.com/FzpYzgwIPS