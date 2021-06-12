Mayıs 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı

Mayıs 2021 en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılının mayıs ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Sensor Tower tarafından yayımlanan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Mayıs 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Neler?

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre mayıs ayında en çok indirilen mobil oyun Hair Challenge oldu. Zynga tarafından geliştirilen oyun, geçtiğimiz ay dünya genelinde 36,5 milyon kez indirildi. Hair Challenge, toplam indirme sayısının yüzde 22,4'ünü Hindistan'dan, yüzde 7,5'ini Brezilya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 32,3 milyon indirme sayısı ile Bridge Race yer aldı. Supersonic tarafından geliştirlen ve çok kısa sürede popüler olan mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 18,5’ini Hindistan'dan, yüzde 8'ini ise Brezilya'dan elde etti.

Good Job Games tarafından geliştirilen Paper Fold isimli yapım, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dördüncü sırada Gametion tarafından geliştirilen Ludo King yer alırken beşinci sırada ise Garena Free Fire konumlandı. Altıncı sırada sonsuz koşu türündeki Subway Surfers yer alırken yedinci sırada ise Candy Crush Saga konumlandı.

Mayıs 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Mayıs 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

Hair Challenge Bridge Race Paper Fold Ludo King Garena Free Fire Going Balls Candy Crush Saga Subway Surfers Muscle Rush High Heels

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