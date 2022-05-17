Mayıs Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Microsoft, Mayıs ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını artırıyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Mayıs ayının kalan kısmında hangi oyunlar Game Pass'e eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Her Story (PC)

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Konsol ve PC)

Little Witch in the Woods (Konsol ve PC)

Skate (Cloud)

Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Konsol ve PC)

Mayıs Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Farming Simulator 22 (Cloud, Konsol ve PC)

Vampire Survivors (PC)

Floppy Knights (Cloud, Konsol ve PC)

Hardspace: Shipbreaker (PC)

Sniper Elite 5 (Konsol ve PC)

Cricket 22 (PC)

Pac-Man Museum+ (Cloud, Konsol ve PC)

31 Mayıs'ta Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar