Mayıs Ayında En Çok Tercih Edilen Sosyal Medya Uygulamaları Belli Oldu

Bazılarının günde en az 12 saatlik zaman geçirdiği sosyal medya uygulamalarında Mayıs ayının lideri belli oldu. Hayatımızın çok önemli bir bölümünü kaplamaya başlayan ve bazıları için adeta hayatın anlamı haline gelen sosyal medya uygulamalarında, kullanıcılara yol gösterici olması için bazı araştırmalar yapılıyor. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Sosyal medya uygulamaları arasında büyük bir rekabet olduğunu herkes bilir. Özellikle de Facebook, Snapchat ve Twitter arasında gözle görülür bir rekabet mevcut. Sensor Tower sitesi, sosyal medya uygulamalarının Google Play Store ve App Store’da Mayıs 2019 tarihli indirme sayılarını ortaya çıkardı. Rakamlardan bazıları son derece dikkat çekici.

Google Play Store ve App Store sonuçları birbirinden farklı çıktı

Kullanıcılar tarafından yapılan uygulama indirme işlemleri, işletim sistemine göre değerlendirildiğinde App Store’da birinci sırayı Snapchat Kazanıyor. Sırasıyla TikTok ve Instagram ise, ikinci ve üçüncü oldu. Beklenmeyen bir şekilde Facebook dördüncü sırada kendisine yer bulabildi. Facebook şirketi, App Store üzerinden daha çok Twitter ile rekabet ediyordu.

App Store içerisinde en çok indirilen sosyal medya uygulamalarına baktığımıza göre, artık gözleri Google Play Store’a çevirebiliriz. Sayıları dikkate alındığında en fazla Facebook’un tercih edildiğini görüyoruz. İkinci sırada ise yine güçlü bir rakip olan TikTok bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise Snapchat platformunun yer aldığını görüyoruz.

Android kullanıcılarına dikkat edildiğinde genellikle Facebook kullandıkları görülüyor. Genel olarak Facebook'u tercih eden ülkelerde başı Hindistan çekiyor. Hindistan’da %24 gibi ciddi bir kayıt oranına sahip olan Facebook, bunu daha da artırmak istiyor. Peki sizce de ilerleyen dönemlerde sosyal medya uygulamalarının tercih edilme oranları ne şekilde değişecek? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.