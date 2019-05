Mayıs Ayının Assassin's Creed Odyssey İçerikleri Ortaya Çıktı

Ubisoft bu yıl bizlerle olmaya devam edecek olan Assassin's Creed Odyssey için yeni içerikler yayınlamaya devam ediyor. Eğer oyunu çoktan bitirmişseniz ve geri dönmek için bir neden arıyorsanız, Fransız yayıncı size iyi bir neden sunmuş olabilir. Mayıs ayında Assassin's Creed Odyssey için sunulacak olan içeriklerin detayları paylaşıldı.

Listemizin başında öncelikli olarak yeni The Lost Tales of Greece içeriği var. One Really, Really Bad Day adı altında yayınlanacak olan bu yeni içerikte, oyunun başlangıcında seçtiğiniz karakter kim olursa olsun 'kendinizle' savaşmak durumunda kalacaksınız. Ancak doğrudan klon kopyanız değil tabi ki. Lokris bölgesindeki küçük bir köyü ziyaret etmenizin gerekeceği yeni bölümde kendini bilmezin birisi siz gibi davranıp adınızı lekelemeye çalışacak. Size düşen ise bu arkadaşı tespit edip, bulunduğu köyden tahtalı köye transfer etmek olacak. 14 Mayıs 2019 tarihinde aktif olacak bu bölüme erişim sağlayabilmek için ana senaryonun beşinci bölümüne gelmiş olmanız gerekiyor.

Bu ay ayrıca kullanabileceğiniz yeni eşyalarınız da olacak. İçeriğinde yeni bir teçhizat setinin, yeni bir binek hayvanın ve yeni bir baltanın olacağı Herakles karakter paketi bunlardan bir tanesi olacak. Diğeri ise yeni bir gemi tasarımının, yeni bir gemi başı süsü ve yeni bir mürettebat kıyafet seçeneğinin olduğu Hydra Naval paketi. Bu paket ile ayrıca Herakles de mürettebatınıza katılacak. Bu içeriklerin de 21 Mayıs 2019 tarihinde geleceğini belirtelim.

Son olarak, bu ay Assassin's Creed Odyssey için onuncu içerik güncellemesi de yayınlanacak. Ubisoft şimdilik güncelleme notlarını paylaşmış değil, ama Anigmata Ostraka'ların bölgelerini gösterecek olmaları, haftalık kontratların daha kolay ve daha hızlı tamamlanabilmeleri için hedeflerinin azaltılmaları ve başka bir hazır sete (Loadout) atanmış olan eşyaların görsel belirteç ayırt edilebilecek olmaları gibi yenilikler bulunacakmış.