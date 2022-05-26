Mayıs Ayının Son Haftasında GeForce NOW'a 10 Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta aralarında hızlı bir paten kayma oyunu olan Roller Champions’un da bulunduğu 10 yeni oyun ekleniyor ve toplam oyun sayısı 1300'ün üzerine çıkıyor.

2017 yılından beri MacOS ve 2018 yılından beri PC platformlarında oyuncular tarafından kullanılan NVIDIA'nın bulut oyun akış hizmeti GeForce NOW, bir süre sonra da Android ve iOS dâhil olmak üzere tüm mobil platformlara gelmişti. GeForce NOW en temel hâliyle, NVIDIA'nın bulut sisteminde yer alan güçlü işlemcileri ve grafik kartlarını kullanarak, oyunları tamamen kendi tercihinize bağlı olarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan oynamanıza olanak sağlıyor. Bu hizmet sayesinde yüksek donanım isteyen oyunlar, herhangi bir indirme yapmadan tamamen internet bağlantınız sayesinde bulut üzerinden telefonlardan ve bilgisayarlardan oynanabiliyor.

Ubisoft'un bu hafta kütüphaneye eklenen ücretsiz, en yeni spor oyunu Roller Champions'da en iyilerle yarışma veya yeterince hızlı olunamazsa geride kalma olasılığı var. Bu hızlı ve tempolu oyunda 3'e 3 maçlarda bir spor efsanesi olmak için yarışılıyor ve kazandıkça şöhret artıyor. Oyunda başarılı olmak için kurallar şöyle: "Takımını kur, topu kap, başarılı bir tur at, pasları yakala, skor yap ve takımının kazanmasına destek ol." Bu kuralları uygulayarak katılımcılar, oyunun başlangıç sezonunda takımlarının üst sıralara tırmanmasına ve şampiyonluğa ulaşmasına çalışacak.

GeForce NOW'a Eklenen Yeni Oyunlar (26 Mayıs - 2 Haziran)