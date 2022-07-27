Bakanlıktan Maymun Çiçeği Rehberi: Nasıl Bulaşır, Belirtileri Neler?

Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği (monkeypox) rehberi yayımladı. Yayımlanan rehberle beraber maymun çiçeği nasıl bulaşır, belirtileri neler soruları dahil olmak üzere merak edilen birçok soru yanıtladı. Söz konusu rehbere dair merak edilen detaylar haberimizde.

COVID-19 salgını çok uzun bir süredir etkisini sürdürmeye devam ederken geçtiğimiz aylarda pek çok ülkede monkeypox vakaları arttı. Bu durum, dünya genelinde çok sayıda insanın endişe seviyesini önemli ölçüde arttırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İspanya dahil olmak üzere pek çok ülkede görülen monkeypox virüsü, geçtiğimiz ayın sonunda Türkiye'de de tespit edilmişti. Bununla birlikte söz konusu hastalığa dair bazı soru işaretleri oluşmuştu.

Sağlık Bakanlığı, monkeypox virüsü hakkında rehber yayımladı. Bakanlık tarafından paylaşılan rehber, monkeypox virüsünün nasıl bulaştığını ve semptomlarının neler olduğu gibi bazı soruları yanıtladı.

Maymun Çiçeği Nasıl Bulaşır?

Rehberde "Afrika koşullarında maymun çiçeği virüsünün hayvanlardan insana bulaşması, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temasla veya ısırıkla meydana gelebilir" ifadelerine yer verildi.

Afrika'da ip sincapları, ağaç sincapları, gambiya keseli sıçanları, fındık fareleri, farklı maymun türleri ve diğerleri dahil olmak üzere birçok hayvanda maymun çiçeği virüsü enfeksiyonunun kanıtının bulunduğu belirtildi.

Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemenin olası bir risk faktörü olduğu ifade edildi. Aktarılan bilgilere göre enfekte hayvan tarafından ısırılma, cilt bütünlüğünün bozulacağı şekilde yaralanma bulaşma açısından risk içeriyor.

Enfeksiyonun görece olarak daha yoğun olduğu Batı ve Orta Afrika'da ormanlık alanlarda ya da yakınında yaşayan insanların enfekte hayvanlara dolaylı olarak da maruz kalabileceği ifade edildi.

Paylaşılan bilgilere göre insandan insana bulaşma, enfekte kişinin sekresyonları ile uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla temas ya da yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine olmuş yatak çarşafı ve havlu gibi nesnelerle yakın temastan kaynaklanabiliyor.

Maymun Çiçeği Belirtileri Neler?

Döküntü (21 vaka)

Ateş (19 vaka

Kaşıntılı lezyon (14 vaka)

Lenfadenopati (13 vaka)

Üşüme veya terleme (13 vaka)

Halsizlik (13 vaka)

Baş ağrısı (12 vaka)

Oral ülser (11 vaka)

Genital ülser (10 vaka)

Boğaz ağrısı (9 vaka)

Miyalji (5 vaka)

Öksürük (4 vaka)

Konjonktivit (4 vaka)

Kusma (3 vaka)

Işığa hassasiyet (3 vaka)

Maymun çiçeği virüsünün kuluçka süresi genellikle 6 ila 14 gün fakat 5-21 gün arasında değişiklik gösterebilir. 21 vakada döküntü, 19 vakada ateş, 14 vakada kaşıntılı lezyon, 13 vakada lenfadenopati görüldü. Rehberde yer alan semptomlara yukarıdan göz atabilirsiniz.