Maymun Çiçeği Virüsü Vaka Sayısı 230'u Aştı

Maymun çiçeği virüsü vaka sayıları hız kesmeden artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Avusturya, İsrail ve İsviçre'nin ülkelerinde görülen vakaları doğrulaması ile birlikte vakaların 15 ülkeye ulaştığı onaylanmıştı. Bugünse Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya ve Slovenya'dan yeni vakalar geldi. Virüsün bulaştığı ülke sayısı 21'e çıktı.

COVID-19'a kıyasla bulaşıcılığı pek fazla olmadığı iddia edilen ve hatta yeni bir pandemi sürecine yol açacak bir tehlike olmadığına işaret edilen Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Kısa sürede 21 ülkeye ulaşan virüsün henüz ülkemizde onaylanmış bir vakası bulunmuyor.

Bazı Ülkeler Aşılamaya Hazırlanıyor

Şu ana dek onaylanan vakaların büyük bölümü Afrika ülkelerinden yapılan seyahatlar sonucu ortaya çıkıyordu. Bir çoğunluğu seyahat bazlı vakalar olsa da vaka sayılarının artışı, bulaş sonrası ortaya çıkan vakalara da işaret ediyor. 21 ülkeye ulaşan virüs toplamda 230'u aşmış durumda.

Uzmanlar bu virüs için aşı olmak gerekmediğini, yeni bir pandemiye yol açmayacağını ve bulaşıcılığının oldukça az olduğunu vurguluyor. Yine de bazı ülkeler şimdiden bu virüse karşı aşılamaları başlatmayı planlıyor.