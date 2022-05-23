Maymun Çiçeği Virüsünün Görüldüğü Ülke Sayısı Giderek Artıyor

Tüm Dünya'yı kasıp kavuran COVID-19 virüsünün ardından 2 yıllık pandemi süreci geçmiş olsa da hâlâ tam anlamıyla bitmiş değil. Şimdi ise yeni ortaya çıkan Maymun çiçeği virüsü hızla yayılmaya devam ediyor.

Hükûmetlerin sağlık kuruluşlarının açıklamaları, Maymun çiçeği virüsünün yayıldığı ülke sayısının 15'e ulaştığını doğruluyor. Başlangıçta Afrika'dan yayılan virüs kısa sürede Avrupa'yı da çepeçevre sarmış durumda. Son olarak ülkelerinde Maymun çiçeği virüsünün görüldüğünü doğrulayan Avusturya, İsrail ve İsviçre, bu vakaların yurt dışından seyahat eden kişiler aracılığıyla ülkelerinde tespit edildiğini açıkladı.

Maymun Çiçeği Vaka Sayısı 80'i Aştı

Avrupa'da en çok İspanya'da görülen virüs giderek hem İspanya genelinde hem Avrupa genelinde yayılmaya devam ediyor. İnsanlar arasında COVID-19 kadar hızla yayılma özelliği taşımayan Maymun çiçeği virüsüne bağlı rahatsızlıklar şu anda bilindiği kadarıyla hafif seyrediyor. Bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Avustralya da dâhil olmak üzere farklı ülkelerde toplam vaka sayısı 80'i aşmış durumda.

Ülkemize de bulaşıp bulaşmayacağı konusu merak uyandırırken geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde henüz onaylanmış bir Maymun çiçeği vakası olmadığını açıklamıştı. Bakan Koca ayrıca bu virüsün yeni bir pandemiye yol açmayacağını da ifadelerine eklemişti.