Araştırma: Maymunlar da Gizlice Dinleme Yapıyor

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre bilim insanları maymunların da gizlice dinleme yaptığını ortaya çıkardı. Bu araştırma aynı zamanda maymunların laf dinleyerek topladığı bilgileri gelecekteki etkileşimlerinde kullandığını gösteriyor.

Maymunların Gizlice Dinleme Yaptığı Ortaya Çıktı

Günümüzde birbirinden çeşitli canlı türleri bulunuyor. Bu canlıların içerisinde konuşmalara "isteyerek" kulak misafiri olan ve o kişilerin hakkında ortaya çıkarılmaması gereken bilgileri gün yüzüne çıkaran belki de tek canlı türü insandır. Öyle ki insanların içerisinde bulunmadığı konuşmaları belirli bir amaçla dinlemek için sayısız teknoloji bulunuyor.

Science Advances tarafından yayımlanan yeni bir çalışma, insana en çok yakın olan canlılarla zannettiğimizden çok daha fazla ortak yönümüz olduğunu ortaya koyuyor. Maymunlar, birbirlerini gözetlemede o kadar iyilerdir ki misafir oldukları konuşmalarda topladıkları bilgileri gelecekte diğer maymunlar ile nasıl etkileşime geçeceklerini planlamak için kullanmaya başlamaları çok şaşırtıcı görünmüyor.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarının topladığı bilgiler, maymunların gözetlemek için hangi yöntemlere başvurduğuna da ışık tuttu. Bilim insanlarına göre primatlar kulak misafirliği yaparken kulaklarına gelen seslerin duygusal ayrımını da yapabiliyor.

Kulak misafirliği yapan primatların söz konusu olaylarda belirli bölgelerdeki vücut ısısının önemli ölçüde değiştiği öğrenildi. Araştırma ekibi, maymunların yüz sıcaklığındaki değişikliği takip etmek için maymunların burnunu yakından takip etti. Araştırmacılar, yüzdeki sıcaklık azalmasının artan duyguların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Araştırma ekibi, primatların konuşmalarının kaydedilmiş seslerini ve aktif olarak iletişim kurmayan hayvanların kaydedilmiş seslerini çalarak maymunların verdiği tepkileri daha da yakından incelemeye başladı. Ekip, iki maymun arasında gerçekleşen iletişimi duyduğunda maymunların rastgele sesler çıkardığı zamanlardan çok daha farklı bir tepki verdiğini keşfetti.

Çalışmanın ortak yazarı Judith Burkart, insanları şaşkına çeviren araştırma ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Bu çalışma, birçok hayvanın sadece üçüncü taraf etkileşimlerin pasif gözlemcileri olmadıklarını göstermekle kalmıyor aynı zamanda onları yorumladıklarına dair kanıtları arttırmaya katkı sağlıyor" sözlerini kullandı.

Peki, siz maymunların da insanlar gibi başkalarının konuşmalarına kulak misafiri olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.