Maymunlara Temel Hak Verilmesi için Referanduma Gidiliyor!

Maymunlara temel anayasal haklar verilmesi için halk oylaması yapılacak. Konu hakkındaki detayları sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar.

Maymunlara Temel Haklar Verilmesi için Halk Oylaması Yapılacak

2016 yılında Sentience Politics adlı bir hayvan hakları aktivist grubu tarafından başlatılan öneri, Basel şehrinin kuzey yarı kantonundaki anayasada "insan olmayan primatlar için temel yaşam haklarını" da içerecek bir değişiklik çağrısında bulundu.

The Local'in aktardığı habere göre grup, hayvanların "bedensel ve zihinsel bütünlük içinde bir yaşam sürmek için içsel, temel bir ilgiye sahip olan son derece karmaşık varlıklar" olduğunu söyledi.

Kampanyayı başlatanlar konuyu halk oylamasına sunmak için gereken 100.000 imzayı topladı.​ Ancak kanton ve şehir hükümetleri, federal yasayı ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulunarak oylamaya karşı çıktı.

Bir Basel mahkemesi, geçen yıl girişimin yasallığına karşı ilk şikayeti reddetti ve Çarşamba günü İsviçre'nin en yüksek mahkemesi bu karara karşı yapılan temyizi reddetti.

Konuyu oylamaya sunmanın önünde engeller kalmasa da, seçmenlerin ne zaman söz sahibi olacağı belirsizliğini koruyor.

Sizler maymunlara temel haklar verilmesi için halk oylaması yapılacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!