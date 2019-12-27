Mazda 35.000 Aracını Geri Çağırdı

Acil durum fren sisteminde tespit edilen bir hatadan dolayı, Mazda 35.000 aracını piyasadan çekti. Araçların nedensiz yere yavaşlaması üzerine inceleme gerçekleştiren Mazda mühendisleri fren sisteminde sorun olduğunu, sürüş esnasında nedensiz yere akıllı fren sisteminin devreye girdiğini belirtti.

Günümüzde teknoloji sayesinde sürüş güvenliği üst seviyedeyken, bu kadar çok teknolojinin bir arada kullanılması bazı aksaklıklara neden olabiliyor. Mazda 3 araçlarında yaşanan fren sistemi sorunu, bu durumun en iyi örneği.

Akıllı Fren Sistemi Kontrol Yazılımında Programlama Hatası!

2019 ve 2020 Model Yılı Mazda 3'lerde görünen, sürüş sırasında aracın önündeki bir engeli yanlış tespit etme durumu Akıllı Fren Sistemi (SBS) kontrol yazılımının yanlış programlanmasından kaynaklanıyor.

Resmi internet sitesinde henüz açıklanmamış olmasına karşın, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne kusur bildiriminde bulunan Mazda firması yetkilileri, kusurdan dolayı herhangi bir yaralanma ya da ölümün meydana gelmediğini bildirdi.

Bazı araçlarda sorunun giderilmesi için bütün SBS sisteminin değiştirilmesi gerekirken, bazı araçlarda sadece SBS yazılımının güncellenmesi sorunu çözmek için yeterli olacak. Firma yetkilileri, sorundan etkilenen araç sahiplerine Şubat ayı sonuna kadar posta yolu ile ulaşarak, bütün sorunlu araçları geri toplamayı hedefliyor.