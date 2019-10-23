Mazda MX-30 Tasarımı ile Rakiplerine Meydan Okuyor!

Mazda elektrikli otomobil hazırlıklarına biraz geç kalmış olabilir. Ancak şirketin Tokyo Otomobil Fuarı sırasında tanıttığı MX-30 modelini gördüğünüzde beklemeye değer olabileceğini düşünebilirsiniz. İşte karşınızda elektrikli Mazda MX-30!

Mazda MX-30 Tanıtıldı!

Teknik detaylara geçmeden önce Mazda MX-30 modelinin tasarımı ile dikkatleri çektiğini söyleyebiliriz. Özel kapı tasarımına sahip olan modelin bu noktada rakiplerine meydan okuduğunu belirtelim.

Mazda tarafından detaylı teknik tablo paylaşılmamış olsa da, iddia edilen bazı teknik detayların çok da keyif verici olmadığını söylemek mümkün. 145 beygir gücü üretebilen model, 35,5 kWh bataryaya sahip. Bu batarya ile 210 km menzil uzunluğuna sahip olan Mazda MX-30, ne yazık ki teknik detaylarda rakiplerinin önüne geçemiyor.

Mazda MX-30 dışarı doğru 82 dereceye, arkadan 80 dereceye kadar açılabilmekte. Benzer şekilde RX-8 modelinde de bu kapı tasarımına yer veren Mazda, bu tasarım ile kullanıcılardan olumlu tepkiler topluyor.

Şu an için başka bir teknik detayı bilinmeyen modelin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında da başka bir bilgi bulunmuyor. Tasarımı ile rakiplerine meydan okuyan ancak teknik tarafta biraz geride kalan modelin nasıl bir satış politikası ile karşımıza çıkacağı bilinmiyor.