Mazda MX-5’in 30. Yaşına Özel Seri

Japon otomobil üreticisi Mazda'nın, 1989 yılından bu yana 1 milyon adet ürettiği roadster modeli MX-5 şu sıralar 30. yaşını kutluyor.

Mazda, aracın 30. yılına özel olarak MX-5 30. Anniversary serisini piyasaya sürdü.

Sadece 3 Bin Adet Üretildi

Sadece 3 bin adet üretildiği belirtilen turuncu renkli bu özel Mazda’nın, gün doğuşunu sembolize ettiği ifade edildi.

Bu özel otomobilden Türkiye’ye sadece 6 adet geldiği açıklandı.

Mazda MX-5’in 30. yaşı, Türkiye de de MX-5 Generations Fan Klubü tarafından düzenlenen bir etkinlik ile kutlandı.

TÜrkiye'de Sadece 6 Adet Var

Türkiye’ye sadece 6 adet getirilen MX-5 30. Anniversary adlı bu özel araçta, özel 30. Anniversary arması ve seri numarası ile RAYS 17 inç alaşım jantlar ve ısıtmalı Recaro spor koltuklar gibi farklılıklar bulunuyor.

Gücünü 1.5 litrelik benzinli bir motordan alan otomobilde 6 ileri manuel bir şanzıman kullanılıyor.