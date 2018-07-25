McAfee Kripto Para Cüzdanını Hackleyene 100 Bin Dolar Verecek

Geliştirdiği güvenlik yazılımıyla adından söz ettiren ve önemli paralar kazanan John McAfee, son günlerde yaptığı şaşırtıcı açıklamalarla gündeme geliyordu. Uzun süredir kripto para dünyasının içinde bulunan McAfee, geliştirdiği kripto para cüzdanını kırabilene 100 bin dolar vaat etti.

Belirli bir süre neredeyse bütün bilgisayarları istila eden McAfee isimli anti-virüs programını geliştirmesinin ardından programı önemli bir meblağ karşılığında satan John McAfee, satış sonrasında Karayipler’de bir adaya yerleşmiş ve uzun süreler herhangi bir açıklama yapmadan yerleştiği adada kalmıştı. Sonrasında adadaki komşusunu öldürmekle suçlanan ve suçlama sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’ne geri dönen tanınmış isim, son günlerde kripto para dünyasına el atmış ve kendi yazılımlarını geliştirmek için harekete geçmişti.

Bifti isimli kripto para cüzdanlarını yakın zaman önce tanıtan John McAfee, bugün beklenmedik bir açıklama yaptı. McAfee, Bifti cüzdanlardan bir tanesini hacklemeyi başaran 100 bin dolar vermeyi vaat etti. Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ünlü isim şöyle dedi: “Hacklenemez hiçbir şey yoktur iddiasında bulunan ve Bitfi cüzdanımın dünyadaki ilk hacklenemez yazılım olduğuna inanmayan tüm sizler için, cüzdanı hackleyene 100.000 dolarlık ödül var. Para konuşur, saçmalık yürür. Ayrıntılar Bitfi.com adresinde.”

John McAfee’nin açıklamasının ardından Bifti’nin resmi internet sitesinden yarışmanın detaylarına ve kurallarına dair bilgiler açıklanırken, 100 bin dolarlık yarışam sayesinde hâlihazırda çok güçlü bir koruması olan Bifti’nin daha da güçleneceği belirtildi.