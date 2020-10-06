Antivirüs Şirketi McAfee Kurucusu Tutuklandı! İşte Sebebi

Antivirüs yazılımı McAfee'nin kurucusu tutuklandı. İspanya'da yakalanan John McAfee'nin 2014 ila 2018 yılları arasında vergi kaçırdığı ve kripta para borsasında da sahtekarlık yaptığı iddia ediliyor.

Teknoloji girişimcisi John McAfee İspanya'da, ABD yetkilileri tarafından vergiden kaçtığı ve gelirleri üzerinden vergi ödemediği iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanmasının ardından federal savcılar, McAfee'nin 2014'ten 2018'e kadar milyonlarca dolar gelir üzerinden vergi kaçırmakla suçlayan 10 maddelik iddianame yayınladı.

McAfee'nin kurucusu tutuklandı, şimdi ne olacak?

İddianameye göre 75 yaşındaki McAfee, teknoloji odaklı bir belgesel için kripto para birimlerinin tanıtımı, danışmanlık çalışması, taraflı konuşmak için anlaşmalar ve hayat hikayesinin haklarının satılmasıyla kazanılan milyonlarca doları rapor etmediği için vergi kaçırmakla suçlanıyor.

ABD iddianamesi, McAfee'nin çeşitli kaynaklardan önemli miktarda gelir elde etmesine rağmen 2014'ten 2018'e kadar vergi beyannamesi vermediğini söylüyor. McAfee'nin ayrıca yat, araba ve villa da dahil olmak üzere, başkasının adına bir dizi satın alma işlemini kaydederek vergiden kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

McAfee'nin kurucusu 30 yıla kadar hapisle karşı karşıya

Girişimcinin banka hesaplarında filtrelenen kripto para birimleriyle de ilgilendiği ortaya çıktı. Antivirüs şirketi McAfee Associates'in kurucu ismi McAfee şu anda ABD'ye iade edilmeyi bekliyorken savcılar ise, McAfee'nin hüküm giymesi halinde 30 yıla kadar hapisle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İspanyol polisler tarafından yakalanan McAfee hakkında "İstanbul'a seyahat etmeye hazırlanıyordu ve belgeleri veri tabanında incelendiğinde, ABD'nin dolandırıcılık suçlamalarıyla ilgili tutuklama emrine tabii olduğu ortaya çıktı" şeklinde bir açıklama yapıldı.