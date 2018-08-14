McAfee'nin Hacklenemez Olarak Tanıttığı Bitfi Üçüncü Kez Hacklendi

Son günlerin en çok konuşulan kişilerinden biri olan John McAfee, yaptığı açıklamayla hacklenemez kripto para cüzdanı geliştirdiğini duyurmuştu. Cüzdanı hackleyene 10 bin dolar vaat eden McAfee’nin cüzdanı üçüncü kez hacklendi.

McAffe'nin geliştirdiği Bitfi cüzdanı, kendine ait bir tür cihazla birlikte geliyor ve çeşitli hack saldırılarına karşı koruma sağladığını iddia ediyordu. Konu hakkında oldukça iddialı olan McAffe, on binlerce dolarlık ödülle cihazınızı savunurken, yakın zaman önce 15 yaşındaki bir hacker, Bitfi’nin cihazını hackleyerek, cihazda Doom çalıştırmıştı.

Cihazın duyurulmasının ardından başlatılan 10 bin dolarlık hata avı programında, Bitfi’nin hacklenmiş sayılabilmesi için üç kriter ortaya konuşmuştu: Cihazı modifiye etmek, Bitfi sunucularına erişmek ve cihaza hassas veriler gönderebilmek.

Cihazı modifiye etme konusundaki ödül iki hafta kadar önce Bitfi’yi root’layarak alınmıştı. Cihazı root’ladıktan sonra konu hakkında çalışmaya devam eden güvenlik uzmanları, root yüklenen cihazı Bitfi sunucularına bağlanmaya devam edebilir konuma getirdiklerini söylediler.

“Bitfi ile cüzdan arasındaki bağlantıyı engellemeyi başardık” açıklamasını yapan Güvenlik Uzmanı Andrew Tierney, Hard Fork’a yaptığı açıklamada “Engellemenin ardından cihazda mesajlar göstermeye devam edebildik. Sunucu ile cihaz arasına girmek aslında önemli bir şey değildi; önemli olan kontrol paneline bağlı kalarak, cihaz üzerinde değişiklik yapabiliyor olmamızdı” ifadelerini kullandı.

Duyurulan ilk ödülü cihazı root’layarak alan, sonrasında bildirim göndererek sunuculara erişen Tierney, yaptığı işlemlerin bununla kalmadığını ve cihazın özel anahtarını ve parolasını başka bir sunucuya göndermeyi başararak, son ödülü de almaya hak kazandığını söyledi. Böylece McAfee tarafından yapılamayacağı söylenen her şey yapılmış oldu.